Звезда Динамо подписал новый контракт

Столичный гранд сохранил ведущего исполнителя.
Вчера, 21:30       Автор: Антон Федорцив
Николай Шапаренко / ФК Динамо
Полузащитник Николай Шапаренко определился с будущим. Украинец заключил новый договор с киевским Динамо, сообщает официальный сайт клуба.

Хавбек подписал контракт до конца 2030 года. За первую команду "бело-синих" Шапаренко дебютировал в ноябре 2017-го. С тех пор он сыграл за Динамо 230 поединков (32 мяча, 41 ассист).

В нынешнем сезоне Шапаренко провел 22 матча во всех турнирах, в которых оформил 2 гола и 7 результативных передач. Первым клубом хавбека на взрослом уровне был мариупольский Ильичевец.

К слову, ранее Динамо разгромно победило Малишеву в контрольном поединке.

