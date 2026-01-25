Звезда Динамо подписал новый контракт

Полузащитник Николай Шапаренко определился с будущим. Украинец заключил новый договор с киевским Динамо, сообщает официальный сайт клуба.

Хавбек подписал контракт до конца 2030 года. За первую команду "бело-синих" Шапаренко дебютировал в ноябре 2017-го. С тех пор он сыграл за Динамо 230 поединков (32 мяча, 41 ассист).

В нынешнем сезоне Шапаренко провел 22 матча во всех турнирах, в которых оформил 2 гола и 7 результативных передач. Первым клубом хавбека на взрослом уровне был мариупольский Ильичевец.

К слову, ранее Динамо разгромно победило Малишеву в контрольном поединке.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!