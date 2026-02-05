Динамо обыграло Верес в спарринге

Представители Премьер-лиги провели нетипичный контрольный поединок. Киевляне и ровненский коллектив сыграли четыре тайма по 30 минут.

Динамо повело в счете на 22-й минуте, когда Шапаренко перед воротами замкнул прострел партнера. Он же удвоил преимущество на 38-м. На этот раз хавбек положил начало атаке и после классной комбинации завершил ее.

Верес отквитал один мяч почти мгновенно. Не обошлось без помощи "бело-синих" – Вивчаренко сфолил у ворот столичного гранда, а Харатин уверенно реализовал одиннадцатиметровый. А потом Шарай сравнял после ошибки Михайленко.

Победу Динамо принес Бражко. Он получил передачу слева перед штрафной и разрядил "пушку" под перекладину ворот ровенчан. Хотя игрового времени еще было достаточно, но голов зрители больше не увидели.

Контрольный матч

Динамо – Верес – 3:2

Голы: Шапаренко, 22, 38, Бражко, 67 – Харатин, 40 (пенальти), Шарай, 46

Динамо (1-й тайм): Игнатенко – Коробов, Биловар, Михавко, Вивчаренко – Михайленко, Пихаленок, Шапаренко, Огундана, Волошин – Пономаренко

