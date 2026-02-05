iSport.ua
Футбол

Сенсационный чемпион Англии-2016 наказан снятием очков

Сложности клуба нарастают.
5 февраля, 19:44       Автор: Антон Федорцив
Лестер / Getty Images
Лестер / Getty Images

Английский Лестер нарушил правила доходности и устойчивого развития. Английская футбольная лига сняла с "лис" 6 очков в Чемпионшипе, сообщает официальный сайт организации.

Функционеры проанализировали отчетность Лестера. В трехлетнем периоде, завершившемся сезоном 2023/24, руководство "лис" не соблюдало финансовые правила. Теперь команда опустилась на 20-е место и лишь по доппоказателям избегает зоны вылета.

Лестер стал вторым коллективом в Чемпионшипе кампании 2025/26 со снятием очков. Ранее АФЛ лишила Шеффилд Уэнсдей 18 пунктов. "Совы" со старта сезона идут последними и до сих пор не вышли "в плюс".

К слову, ранее АФЛ приняла решение об участии новичка Манчестер Сити в финале Кубка лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лестер чемпионшип Английская футбольная лига

