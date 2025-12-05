iSport.ua
Ньюкасл нацелился на полузащитника из Бундеслиги

"Сороки" задумали усилить атакующую линию.
Сегодня, 14:27       Автор: Антон Федорцив
Биляль Ель-Ханнус / Getty Images
Хавбек немецкого Штутгарта Биляль Эль-Ханнус попал в сферу интересов английского Ньюкасла. Тайнсайдцы взвешивают идею подписания марокканца, сообщает TEAMtalk.

Права на полузащитника принадлежат английскому Лестеру. Ньюкасл готов подписать Эль-Ханнуса следующим летом. Правда, у Штутгарта есть обязательство выкупа арендованного при определенных условиях.

В нынешнем сезоне Эль-Ханнус сыграл 17 поединков во всех турнирах по Штутгарту. В свой актив он записал 5 голов и 4 результативные передачи. Контракт марокканца с "лисами" действует до лета 2028 года.

К слову, накануне МЮ сыграл вничью с Вест Хэмом в чемпионате Англии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лестер штутгарт ньюкасл Биляль Ель-Ханнус

