Ньюкасл нацелился на полузащитника из Бундеслиги

Хавбек немецкого Штутгарта Биляль Эль-Ханнус попал в сферу интересов английского Ньюкасла. Тайнсайдцы взвешивают идею подписания марокканца, сообщает TEAMtalk.

Права на полузащитника принадлежат английскому Лестеру. Ньюкасл готов подписать Эль-Ханнуса следующим летом. Правда, у Штутгарта есть обязательство выкупа арендованного при определенных условиях.

В нынешнем сезоне Эль-Ханнус сыграл 17 поединков во всех турнирах по Штутгарту. В свой актив он записал 5 голов и 4 результативные передачи. Контракт марокканца с "лисами" действует до лета 2028 года.

