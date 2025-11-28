Эдди Хау рассказал о сроках восстановления Триппьера

Главный тренер Ньюкасла Эдди Хау перед матчем против Эвертона, который пройдет в субботу, 29 ноября, рассказал о кадровой ситуации в команде.

По имеющейся информации, форвард Йоане Висса тренировался в среду в общей группе и может выйти на поле — если не в основе, то со скамейки запасных.

Что касается защитника Кирана Триппьера, то он будет отсутствовать около месяца после обследования подколенного сухожилия.

А вот Эмиль Крафт точно не сыграет против Эвертона, ведь у него проблемы с коленом.

На данный момент Ньюкасл занимает 14-е место в АПЛ.

