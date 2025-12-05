iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Тренер сборной Англии: "Нам нужно быть смелыми, чтобы мечтать о победе на ЧМ-2026"

Призвал игроков Англии верить в победу.
Сегодня, 14:47       Автор: Валентина Чорноштан
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Главный тренер национальной сборной Англии Томас Тухель поделился своими мыслями касательно предстоящей жеребьёвки группового этапа чемпионата мира 2026 года.

"Конечно, каждый мечтает о чём-то грандиозном. Все понимают, что мы не сможем обещать болельщикам победу, но они точно смогут увидеть настоящий командный дух сборной Англии, которая будет выкладываться на полную и бороться за победу на мундиале.

Нам нужно быть смелыми, чтобы мечтать о победе на ЧМ-2026. Важно правильно настраиваться на каждую игру. Узнаем во время жеребьёвки, с кем нам придётся играть", — цитируют слова Тухеля The Mirror.

Напомним, что церемония жеребьёвки группового этапа мундиаля состоится в пятницу, 5 декабря.

Видеотрансляция жеребьёвки будет доступна на ISPORT.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томас Тухель сборная Англии по футболу

Статьи по теме

Сборная Англии повторила фантастический рекорд квалификаций Сборная Англии повторила фантастический рекорд квалификаций
После 7 лет перерыва. Уэлбек близок к вызову в сборную Англии После 7 лет перерыва. Уэлбек близок к вызову в сборную Англии
Англия выиграла первые 6 матчей без пропущенных голов Англия выиграла первые 6 матчей без пропущенных голов
Заря минимально переиграла Карпаты Заря минимально переиграла Карпаты

Видео

ТОП-10 моментов НБА: два подвига Макси возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: два подвига Макси возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Ботн выиграл индивидуальную гонку, завтра в Эстерсунде состоится женский спринт
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Заря бросит вызов Карпатам Львов, а Судаков вместе с Трубиным выходит на битву со Спортингом
просмотров

Последние новости

Украина19:55
Заря минимально переиграла Карпаты
ЧМ-202619:40
ФИФА наградила Трампа премией мира
Теннис19:08
Изменила слово: россиянка поразила "искренностью" от получения нового гражданства
Лига Чемпионов18:47
Барселона ограничила продажу билетов для фанатов Айнтрахта
ЧМ-202618:45
Жеребьевка чемпионата мира-2026: сегодня участники турнира узнают своих соперников
Биатлон18:25
Финка Минккинен выиграла спринт в Эстерсунде
Другие страны17:59
Саудовская Аравия готова приютить звезду АПЛ
Киберспорт17:58
StarLadder Budapest Major 2025: NaVi обыграли paiN, Vitality разгромили B8
Европа17:50
Манчестер Юнайтед подписал вратаря юношеской сборной Англии
Европа17:25
В Турции задержали еще 47 человек по делу о ставках
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK