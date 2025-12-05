Тренер сборной Англии: "Нам нужно быть смелыми, чтобы мечтать о победе на ЧМ-2026"

Главный тренер национальной сборной Англии Томас Тухель поделился своими мыслями касательно предстоящей жеребьёвки группового этапа чемпионата мира 2026 года.

"Конечно, каждый мечтает о чём-то грандиозном. Все понимают, что мы не сможем обещать болельщикам победу, но они точно смогут увидеть настоящий командный дух сборной Англии, которая будет выкладываться на полную и бороться за победу на мундиале.

Нам нужно быть смелыми, чтобы мечтать о победе на ЧМ-2026. Важно правильно настраиваться на каждую игру. Узнаем во время жеребьёвки, с кем нам придётся играть", — цитируют слова Тухеля The Mirror.

Напомним, что церемония жеребьёвки группового этапа мундиаля состоится в пятницу, 5 декабря.

Видеотрансляция жеребьёвки будет доступна на ISPORT.

