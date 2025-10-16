iSport.ua
Футбол

Англия выиграла первые 6 матчей без пропущенных голов

Тухель сделал историю.
Сегодня, 14:23       Автор: Валентина Чорноштан
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель вошёл в историю, став первым наставником в истории английской команды, который выиграл свои первые шесть официальных матчей.

В своём последнем матче "три льва" обыграли Латвию со счётом 5:0 в квалификации чемпионата мира-2026 и гарантировали себе выход на Мундиаль.

Эта победа стала шестой подряд для Тухеля, причём в шести матчах подряд команда не пропустила ни одного гола.

Напомним, что в предыдущих официальных играх сборная Англии обыграла Сербию (5:0), дважды Андорру (2:0 и 1:0), Латвию (3:0) и Албанию (2:0).

Добавим, что на ISPORT можно ознакомиться со списком всех участников ЧМ-2026.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томас Тухель сборная Англии по футболу

