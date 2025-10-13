iSport.ua
Англия лишилась ключевого форварда перед отборочным матчем с Латвией

Неудачный вечер на Уэмбли.
Сегодня, 15:16
Олли Уоткинс / Getty Images
Олли Уоткинс / Getty Images

Накануне состоялся товарищеский матч сборной Англии против Уэльса. Во время игры форвард трех львов Олли Уоткинс получил травму и теперь не поможет команде в матче против Латвии.

По имеющейся информации, нападающий столкнулся со штангой после нереализованного момента. Травма оказалась достаточно болезненной, поэтому было принято решение пропустить встречу с Латвией, которая состоится 14 октября.

Ранее главный тренер сборной Англии Томас Тухель сообщал о проблемах Гарри Кейна, однако, по информации BBC Sport, нападающий Баварии примет участие в матче против Латвии в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года.

Напомним, Олли Уоткинс провел около 19 матчей за сборную Англии и отметился шестью забитыми мячами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии по футболу олли уоткинс

