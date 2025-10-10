Сака побил 86-летний рекорд легенды Арсенала в сборной Англии
Вингер сборной Англии и Арсенала Букайо Сака стал лучшим бомбардиром национальной команды среди игроков Арсенала.
На днях состоялся товарищеский матч между сборными Англии и Уэльса, который завершился победой англичан со счётом 3:0. Один из авторов голов - Букайо Сака.
Этот мяч стал для Сака 13-м за время его выступлений в составе сборной. Таким образом, он стал лучшим бомбардиром сборной Англии среди игроков Арсенала, обойдя Клиффа Бастина, на счету которого было 12 голов в период с 1931 по 1938 год.
Bukayo Saka is now Arsenal's highest ever scorer for the England national men’s team. 🏴— Squawka (@Squawka) October 9, 2025
His 13 goals moves him ahead Cliff Bastin, who scored 12 goals for the Three Lions between 1931 and 1938. pic.twitter.com/VdAaEM6aYB
Добавим, что следующий матч сборная Англии проведёт 14 октября в гостях против Латвии в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года.
