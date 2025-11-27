Арсенал уверенно одолел Баварию

До перерыва команды обменялись голами. Лондонцы открыли счет – Тимбер замкнул навес Саки с углового. "Ротен" отыгрались после быстрой атаки, на финише которой Карл вогнал под перекладину прострел Гнабри.

Во втором тайме Арсенал дожал мюнхенцев. На 69-й минуте классную комбинацию "канониров" завершил Мадуэке. Добил же Баварию Мартинелли, воспользовавшись опрометчивым выходом Нойера из ворот.

Второй раз вернуться в игру гости не сумели. Бавария потерпела первое поражение в сезоне. Арсенал же с пятью победами в активе стал единоличным лидером основного этапа главного еврокубка.

Статистика матча Арсенал – Бавария 5-го тура Лиги чемпионов

Арсенал – Бавария – 3:1

Голы: Тимбер, 22, Мадуэке, 69, Мартинелли, 76 – Карл, 32

Ожидаемые голы (xG): 2.72 - 0.78

Владение мячом: 40 % - 60 %

Удары: 12 - 8

Удары в створ: 8 - 2

Угловые: 6 - 1

Фолы: 16 - 13

