Арсенал уверенно одолел Баварию

"Канониры" остановили немецкий гранд.
Сегодня, 00:05       Автор: Антон Федорцив
Арсенал / Getty Images
Арсенал / Getty Images

До перерыва команды обменялись голами. Лондонцы открыли счет – Тимбер замкнул навес Саки с углового. "Ротен" отыгрались после быстрой атаки, на финише которой Карл вогнал под перекладину прострел Гнабри.

Во втором тайме Арсенал дожал мюнхенцев. На 69-й минуте классную комбинацию "канониров" завершил Мадуэке. Добил же Баварию Мартинелли, воспользовавшись опрометчивым выходом Нойера из ворот.

Второй раз вернуться в игру гости не сумели. Бавария потерпела первое поражение в сезоне. Арсенал же с пятью победами в активе стал единоличным лидером основного этапа главного еврокубка.

Статистика матча Арсенал – Бавария 5-го тура Лиги чемпионов

Арсенал – Бавария – 3:1
Голы: Тимбер, 22, Мадуэке, 69, Мартинелли, 76 – Карл, 32

Ожидаемые голы (xG): 2.72 - 0.78
Владение мячом: 40 % - 60 %
Удары: 12 - 8
Удары в створ: 8 - 2
Угловые: 6 - 1
Фолы: 16 - 13

арсенал бавария

