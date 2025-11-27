Арсенал уверенно одолел Баварию
До перерыва команды обменялись голами. Лондонцы открыли счет – Тимбер замкнул навес Саки с углового. "Ротен" отыгрались после быстрой атаки, на финише которой Карл вогнал под перекладину прострел Гнабри.
Во втором тайме Арсенал дожал мюнхенцев. На 69-й минуте классную комбинацию "канониров" завершил Мадуэке. Добил же Баварию Мартинелли, воспользовавшись опрометчивым выходом Нойера из ворот.
Второй раз вернуться в игру гости не сумели. Бавария потерпела первое поражение в сезоне. Арсенал же с пятью победами в активе стал единоличным лидером основного этапа главного еврокубка.
Статистика матча Арсенал – Бавария 5-го тура Лиги чемпионов
Арсенал – Бавария – 3:1
Голы: Тимбер, 22, Мадуэке, 69, Мартинелли, 76 – Карл, 32
Ожидаемые голы (xG): 2.72 - 0.78
Владение мячом: 40 % - 60 %
Удары: 12 - 8
Удары в створ: 8 - 2
Угловые: 6 - 1
Фолы: 16 - 13
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!