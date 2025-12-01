Президент Баварии сделал заявление о будущем Кейна

Почетный президент Баварии Ули Хенесс высказался о будущем нападающего Гарри Кейна.

Представитель "ротен" выразил надежду, что 32-летний англичанин до конца отработает свой контракт или даже продлит соглашение с клубом.

Читай также: Барселона готова активировать отступные лидера сборной Англии

"У Кейна есть пункт об отступных до конца января. Мы ожидаем, что он точно отработает свой контракт до 2027 года.

И если бы все зависело от нас - а я слышал, что он тоже этого хочет - он бы продлил контракт. Его семья чувствует себя здесь комфортно", - приводит слова президента Фабрицио Романо со ссылкой на Bild.

Отметим, что в текущем сезоне Кейн провел за Баварию во всех турнирах 20 матчей, в которых отличился 24 голами и тремя ассистами.

Ранее Кейн отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны Барселоны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!