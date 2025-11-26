iSport.ua
Кейн - о противостоянии с Арсеналом: "Все по-другому"

Настроен забивать.
Вчера, 14:47       Автор: Валентина Чорноштан
Гарри Кейн / Getty Images
Гарри Кейн / Getty Images

В среду, 26 ноября, в рамках Лиги чемпионов мюнхенская Бавария сыграет с Арсеналом.

Лидер немецкой команды, а ранее игрок, который не раз сталкивался с Арсеналом в АПЛ, Гарри Кейн рассказал для Sky Sports, что думает о предстоящей игре.

Когда я был в Тоттенхэме, матчи против Арсенала были одними из самых важных в сезоне. Некоторые из моих друзей поддерживают Арсенал, а кто-то болеет за Тоттенхэм, и я знаю, какое чувство пробуждается внутри перед этим матчем. Сейчас, в Баварии, всё по-другому, потому что мы не играем друг против друга постоянно.

"Я забивал много голов на Эмирейтс, но мы не всегда побеждали. Надеюсь, сегодня вечером это изменится", — сказал англичанин.

Добавим, что Гарри Кейн встречался с Арсеналом во всех турнирах 21 раз, из которых сумел забить 15 голов и отдать 2 голевые передачи.

Какие ещё матчи Лиги чемпионов пройдут 26 ноября, вы можете узнать на ISPORT.

