Стало известно, перейдет ли Гримальдо из Байера в Баварию
Журналист Флориан Плеттенберг поставил точку в слухах о переходе Алехандро Гримальдо.
Согласно информации от Флориана Плеттенберга, слухи, связывающие переход ключевого игрока Байера в Баварию следующим летом, выглядят маловероятными.
По информации журналиста, испанский вингбек не находится в шорт-листе мюнхенской команды.
🚨🛑 Rumours linking FC Bayern with Alejandro #Grimaldo are wide of the mark as reported.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 3, 2025
He is a top and experienced left wing-back, but he is currently not a topic for Bayern, and a summer move appears highly unlikely.@SkySportDE 🇪🇸 pic.twitter.com/5o1Acobk8q
В этом сезоне Гримальдо провел 19 матчей, отличившись 8 голами и 5 результативными передачами.
