Стало известно, перейдет ли Гримальдо из Байера в Баварию

Журналист опроверг слухи о переходе игрока.
Вчера, 18:12       Автор: Валентина Чорноштан
Алехандро Гримальдо / Getty Images
Алехандро Гримальдо / Getty Images

Журналист Флориан Плеттенберг поставил точку в слухах о переходе Алехандро Гримальдо.

Согласно информации от Флориана Плеттенберга, слухи, связывающие переход ключевого игрока Байера в Баварию следующим летом, выглядят маловероятными.

По информации журналиста, испанский вингбек не находится в шорт-листе мюнхенской команды.

В этом сезоне Гримальдо провел 19 матчей, отличившись 8 голами и 5 результативными передачами.

