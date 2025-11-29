iSport.ua
Бавария с трудом отыгралась против аутсайдера чемпионата

Санкт-Паули заставил мюнхенцев понервничать.
Вчера, 18:30       Автор: Андрей Безуглый
Бавария - Санкт-Паули / Getty Images
Бавария - Санкт-Паули / Getty Images

В субботу, 29 ноября, Бавария принимала дома Санкт-Паули в рамках 12-го тура Бундеслиги.

И сраху же гости сумели удивить всех, открыв счет уже на шестой минуте. Хунтонджи идеальным пасом вывели на свидание с кипером, и свой момент бенинец реализовал.

Мюнхенцы попытались отыграться, почти полностью контролируя мяч, но, во-первых, мяч никак не шел в ворота, а во-вторых, Санкт-Паули довольно опасно огрызался. Тем не менее под конец тайме Геррейру сравнял счет.

Во втором тайме игра была еще более беззубой, гости изо всех сил старались удержать результат. Однако в компенсированное время Луис Диас и Николас Джексон сумели додавить соперника и установить комфортный для мюнхенцев счет.

Бавария - Санкт-Паули 3:1
Голы: Геррейру, 44, Диас, 90+3, Джексон, 90+7 - Хунтонджи, 6

