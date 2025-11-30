Легендарный вратарь Баварии поделился планами на вторую половину сезона
Голкипер мюнхенской Баварии Мануэль Нойер рассказал о том, какое будущее он видит в команде и в сборной Германии.
"Я намеренно ушёл из национальной сборной", — сказал вратарь касательно своей карьеры в немецкой национальной команде.
На текущий момент главным голкипером бундестим является вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген.
О продолжении контракта с мюнхенским клубом он отметил:
"Важным будет то, как я буду чувствовать себя во второй половине сезона. Ближе к марту, во время перерыва на матчи сборных, мне нужно будет подумать о том, как всё должно продолжаться. Мне самому интересно", — цитирует слова немца журналист Флориан Плеттенберг.
Добавим, что бывший сокомандник Нойера Томас Мюллер вышел в финал в составе своей новой команды.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!