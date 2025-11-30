iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Исторический финал для Уайткэпс. Томас Мюллер готовится к борьбе с Месси

Впервые в финале.
Сегодня, 10:09       Автор: Валентина Чорноштан
Ванкувер Уайткэпс / Getty Images
Ванкувер Уайткэпс / Getty Images

В ночь с 29 на 30 ноября состоялся матч 1/2 финала плей-офф МЛС. Ванкувер Уайткэпс обыграли Сан-Диего со счётом 3:1.

Теперь команда, в которой играет Томас Мюллер, сыграет против Интер Майами Лионеля Месси.

Напомним, что для Ванкувер Уайткэпс это первый финал плей-офф в истории.

Финал пройдёт 6 декабря, начало в 21:30 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томас Мюллер Ванкувер Уайткэпс

Статьи по теме

Нойер стал рекордсменом Бундеслиги, превзойдя Мюллера Нойер стал рекордсменом Бундеслиги, превзойдя Мюллера
Легенда Баварии стал самым титулованым немецким футболистом Легенда Баварии стал самым титулованым немецким футболистом
Мюллер официально пополнил состав клуба МЛС Мюллер официально пополнил состав клуба МЛС
Украина уверенно обыграла сборную Дании в отборе к ЧМ-2027 Украина уверенно обыграла сборную Дании в отборе к ЧМ-2027

Видео

ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Цыганков и Ванат сыграют с Реалом, Рома Довбика встретится с Наполи, а Челси и Арсенал сойдутся в дерби
просмотров
УПЛ: Рух переиграл Александрию, Металлист 1925 потерял очки с Эпицентром, а Полесье победило Зарю
просмотров

Последние новости

Сборные21:12
Украина уверенно обыграла сборную Дании в отборе к ЧМ-2027
Формула 120:55
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
Европа20:29
Челси вдесятером удержал ничью с Арсеналом
Украина19:58
Полесье одолело Зорю дома
Формула 119:47
Гран-при Катара: Ферстаппен выиграл гонку, опередив Пиастри и Сайнса
Формула 119:34
Ферстаппен выиграл Гран-при Катара, обойдя Пиастри и Сайнса
Биатлон18:56
Сборная Франции выиграла смешанную эстафету
Украина18:25
УХЛ: Кременчуг уничтожил Шторм
Киберспорт18:19
NaVi пробились в основную часть BLAST Slam V
НБА17:59
Голден Стэйт подписал Карри-младшего
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK