Томас Мюллер объяснил, почему решился покинуть Баварию

Впервые откровенно высказался об переезде в Северную Америку.
Сегодня, 18:39       Автор: Валентина Чорноштан
Томас Мюллер / Getty Images
Немецкий нападающий Томас Мюллер рассказал, как принял решение о своем уходе из мюнхенской Баварии и переходе в команду МЛС.

"Несмотря на изменение моей роли в Баварии, я чувствовал себя очень комфортно; мне действительно нравилось быть частью команды, и я хотел бы остаться. Но сейчас, оглядываясь назад, могу сказать, что приключение в Ванкувере, вероятно, дало мне больше эмоций как футболисту, чем первая половина сезона в Баварии в роли игрока запаса.

Я никогда не терял связи с клубом; до сих пор разговариваю с некоторыми игроками по телефону или общаюсь с представителями клуба в WhatsApp", — приводят слова легенды Баварии Bayern & Germany.

Напомним, что Мюллер покинул клуб Бундеслиги летом 2025 года.

Тем временем в Ливерпуле рассматривают дальнейшую карьеру Салаха.

