Нойер стал рекордсменом Бундеслиги, превзойдя Мюллера
Бавария накануне в матче седьмого тура чемпионата Германии обыграла дома со счетом 2:1 дортмундскую Боруссию.
Для голкипера мюнхенского клуба Мануэля Нойера этот поединок стал 363-м в Бундеслиге, в котором его команда одержала победу, что является рекордным показателем.
Читай также: Бавария не без проблем одолела дортмундскую Боруссию
По количеству победных матчей в чемпионате Германии 39-летний вратарь превзошел своего бывшего одноклубника Томаса Мюллера (362), который сейчас уже выступает за Ванкувер Уайткепс.
Для достижения этой отметки Нойеру потребовалось сыграть 530 поединков в немецком первенстве.
Manuel Neuer has now won more Bundesliga games than any other player in the competition’s history, breaking Thomas Müller’s record.— Squawka (@Squawka) October 18, 2025
363 wins in 530 games. 👏 pic.twitter.com/A0mgFPKLHX
Напомним, ранее Нойер представлял Шальке, а с 2011 года выступает за Баварию.
Ранее сообщалось, что Бавария повторила рекорд Боруссии, обыграв дортмундскую команду.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!