Нойер стал рекордсменом Бундеслиги, превзойдя Мюллера

Немецкому голкиперу для уникального достижения понадобилось 530 матчей.
Сегодня, 13:25       Автор: Игорь Мищук
Мануэль Нойер / Getty Images
Мануэль Нойер / Getty Images

Бавария накануне в матче седьмого тура чемпионата Германии обыграла дома со счетом 2:1 дортмундскую Боруссию.

Для голкипера мюнхенского клуба Мануэля Нойера этот поединок стал 363-м в Бундеслиге, в котором его команда одержала победу, что является рекордным показателем.

Читай также: Бавария не без проблем одолела дортмундскую Боруссию

По количеству победных матчей в чемпионате Германии 39-летний вратарь превзошел своего бывшего одноклубника Томаса Мюллера (362), который сейчас уже выступает за Ванкувер Уайткепс.

Для достижения этой отметки Нойеру потребовалось сыграть 530 поединков в немецком первенстве.

Напомним, ранее Нойер представлял Шальке, а с 2011 года выступает за Баварию.

Ранее сообщалось, что Бавария повторила рекорд Боруссии, обыграв дортмундскую команду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария бундеслига Томас Мюллер чемпионат Германии Мануэль Нойер

