Нойер стал рекордсменом Бундеслиги, превзойдя Мюллера

Бавария накануне в матче седьмого тура чемпионата Германии обыграла дома со счетом 2:1 дортмундскую Боруссию.

Для голкипера мюнхенского клуба Мануэля Нойера этот поединок стал 363-м в Бундеслиге, в котором его команда одержала победу, что является рекордным показателем.

По количеству победных матчей в чемпионате Германии 39-летний вратарь превзошел своего бывшего одноклубника Томаса Мюллера (362), который сейчас уже выступает за Ванкувер Уайткепс.

Для достижения этой отметки Нойеру потребовалось сыграть 530 поединков в немецком первенстве.

Manuel Neuer has now won more Bundesliga games than any other player in the competition’s history, breaking Thomas Müller’s record.



363 wins in 530 games. 👏 pic.twitter.com/A0mgFPKLHX — Squawka (@Squawka) October 18, 2025

Напомним, ранее Нойер представлял Шальке, а с 2011 года выступает за Баварию.

Ранее сообщалось, что Бавария повторила рекорд Боруссии, обыграв дортмундскую команду.

