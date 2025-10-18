Бавария не без проблем одолела дортмундскую Боруссию

В субботу, 18 октября, Бавария принимала дома дортмундскую Боруссию.

Мюнхенцы могли быстро открыть счет, но Кобель среагировал на удар Олисе. А уже на 22-й минуте Кейн открыл счет матча.

До конца тайма мюнхенцы могли забивать еще дважды, но удача была на стороне соперника.

А вот во второй половине матча "шмели" были уже активней, Адейеми доставлял много проблем обороне Баварии. Однако в концовке матча Олисе все же поймал соперника на ошибке и практически снял вопросы о победителе.

Тем не менее Боруссия все же смогла отыграть один мяч, но времени на большее не хватило.

Статистика матча Бавария - Боруссия седьмого тура чемпионата Германии

Бавария - Боруссия 2:1

Голы: Кейн, 22, Олисе, 79 - Брандт, 84

Ожидаемые голы (xG): 2.13 - 1.53

Владение мячом: 61% - 39%

Удары: 15 - 8

Удары в створ: 7 - 1

Угловые: 4 - 3

Фолы: 12 - 17

