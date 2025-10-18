Бавария не без проблем одолела дортмундскую Боруссию
В субботу, 18 октября, Бавария принимала дома дортмундскую Боруссию.
Мюнхенцы могли быстро открыть счет, но Кобель среагировал на удар Олисе. А уже на 22-й минуте Кейн открыл счет матча.
До конца тайма мюнхенцы могли забивать еще дважды, но удача была на стороне соперника.
А вот во второй половине матча "шмели" были уже активней, Адейеми доставлял много проблем обороне Баварии. Однако в концовке матча Олисе все же поймал соперника на ошибке и практически снял вопросы о победителе.
Тем не менее Боруссия все же смогла отыграть один мяч, но времени на большее не хватило.
Статистика матча Бавария - Боруссия седьмого тура чемпионата Германии
Бавария - Боруссия 2:1
Голы: Кейн, 22, Олисе, 79 - Брандт, 84
Ожидаемые голы (xG): 2.13 - 1.53
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 15 - 8
Удары в створ: 7 - 1
Угловые: 4 - 3
Фолы: 12 - 17
