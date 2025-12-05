НБА: Юта уверенно обыграла Бруклин, Бостон берет верх над Вашингтоном

В ночь на пятницю, 5 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого было сыграно пять матчей.

Среди этих пяти матчей была игра команды, в которой выступает Святослав Михайлюк — Юта Джаз. В этой встрече украинский баскетболист провел на паркете более 25 минут, набрав 10 очков, 3 подбора и 3 передачи.

Результаты матчей НБА за 5 декабря

Вашингтон – Бостон – 101:146 (26:32, 33:34, 27:43, 15:37)

Вашингтон: Макколлум (22), Миддлтон (16), Джордж (15), Бегли (5), Воткинс (2) – старт; Вукчевич (10), Шемпени (9+7 подборов), Кэррингтон (7), Райли (7), Уитмор (4), Бренем (2), Гилл (2)

Бостон: Вайт (30 + 7 подборов + 9 передач), Уолш (22 + 7 подборов), Притчард (20 + 8 передач), Кета (17 + 4 блок-шота), Хаузер (6) – старт; Саймонс (16), Гонсалес (14), Майнотт (11), Шайерман (5), Гарза (5), Тиллман (0), Харпер (0)

Филадельфия – Голден Стейт – 99:98 (30:10, 26:24, 24:32, 19:32)

Филадельфия: Макси (35), Эмбиид (12), Граймс (12+6 передач), Эджкомб (10+5 потерь), Барлоу (6+14 подборов) – старт; Эдвардс (8), Уокер (7), Маккейн (7), Бона (2), Драммонд (0)

Голден Стейт: Муди (14), Подземские (6), Ричард (5), Др. Грин (3), Хорфорд (3) – старт; Спенсер (16), Хилд (14+8 подборов), Мелтон (14), Пост (10), Куминга (9), Сантос (4), Пэйтон II (0), Сет Карри (0), Джексон-Дэвис (0)

Бруклин – Юта – 110:123 (29:20, 29:29, 32:32, 20:42)

Бруклин: Клауни (29), Клекстон (12 + 9 подборов), Дэмин (3), Мэнн (3), Мартин (0 + 7 подборов) – старт; З. Уильямс (23), Вольф (17+9 подборов), Сараф (12+5 потерь), Шарп (10+7 подборов), Уилсон (1), Этьенн (0)

Юта: Маркканен (30 + 8 подборов), Джордж (29 + 10 передач), Филипповские (15 + 8 подборов), Михайлюк (10), Бейли (5) – старт; Клейтон (13), Сенсабо (8), Андерсон (8), Коллиер (3), Хендрикс (2), Уильямс (0)

Торонто – Лейкерс – 120:123 (26:31, 32:36, 40:33, 22:23)

Торонто: Барнс (23 + 11 подборов + 9 передач), Ингрем (20 + 7 подборов + 7 передач), Уолтер (17), Квикли (13 + 5 потерь), Мамукелашвили (13 + 8 подборов) – старт; Мюррей-Бойлс (12), Беттл (10), Дик (8), Шед (4+6 передач), Мобо (0)

Лейкерс: Ривз (44 + 10 передач + 5 потерь), Эйтон (17 + 8 подборов), Хатимура (12), Джеймс (8 + 11 передач), Винсент (5) – старт; Ларевиа (14+7 подборов), Смит (12), Тьерро (4), Хейс (4), Кнехт (3)

Новый Орлеан – Миннесота – 116:125 (30:35, 32:27, 28:26, 26:37)

Новый Орлеан: Мерфи (21 + 7 подборов + 8 передач), Фирс (20 + 7 подборов + 6 передач), Бэй (20), Макгауэнс (15), Куинн (12) – старт; Альварадо (13), Маткович (8), Хоукинс (7), Пиви (0), Александер (0)

Миннесота: Рэндл (28 + 9 подборов), Дивинченцо (15), Гобер (15 + 12 подборов), Макдэниэлс (14 + 7 подборов), Эдвардс (11 + 8 потерь) – старт; Род (19+7 подборов + 6 передач), Кларк (12), Шэннон (7), Конли (2), Диллингем (2)

