НБА: Эдмонтон и Колорадо громят соперников, Каролина и Тампа-Бей проигрывают
В ночь на пятницу, 5 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 10 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 5 декабря
Тампа-Бей Лайтнинг – Питтсбург Пингвинз – 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)
Флорида Пантерз – Нэшвилл Предаторз – 1:2 (ОТ) (1:0, 0:0, 0:1 ОТ 0:1)
Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш – 6:3 (2:0, 3:2, 1:1)
Оттава Сенаторз – Нью-Йорк Рейнджерс – 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
Бостон Брюинз – Сент-Луис Блюз – 5:2 (2:0, 3:1, 0:1)
Каролина Харрикейнз – Торонто Мэйпл Лифс – 1:5
Коламбус Блю Джекетс – Детройт Ред Уингз – 6:5 (Б) (1:0, 3:3, 1:2, Б 1:0)
Эдмонтон Ойлерз – Сиэтл Кракен – 9:4 (3:2, 3:1, 3:1)
Калгари Флэймз – Миннесота Уайлд – 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Лос-Анджелес Кингз – Чикаго Блэкхокс – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
