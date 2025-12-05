Сантос начал переговоры о продлении контракта со своим звездным воспитанником

Сантос начал вести переговоры с представителями Неймара, сообщает журналист Санти Ауна в Х.

По имеющейся информации, 33-летний бразилец заинтересован провести еще один сезон в Сантосе, на что клуб согласен оставить в составе дорогостоящего футболиста.

Отмечается, что переговоры о новом контракте скоро будут завершены и на этой неделе могут быть объявлены результаты.

Напомним, что Неймар присоединился к Сантосу в январе в статусе свободного агента, его текущий контракт действует до 31 декабря 2025 года.

В этом сезоне Неймар отличился 11 голами и 4 ассистами в 27 матчах за клуб.

