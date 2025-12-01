iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Анчелотти оценил шансы Неймара поехать на ЧМ-2026

Нападающий не будет иметь привилегий.
Вчера, 16:00       Автор: Антон Федорцив
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поразмыслил о составе команды на Мундиаль. Итальянский специалист возьмет на чемпионат мира-2026 форварда бразильского Сантоса Неймара только в оптимальной форме, сообщает ESPN.

"Он должен быть готов на все 100 %. Многие игроки очень хороши, поэтому мне нужно выбирать тех, кто готов на все 100 %. Это касается не только Неймара, это может быть и Винисиус. Если Винисиус будет готов на 90 %, то я вызову другого, готового на 100 % игрока, потому что у этой команды очень высокий уровень мастерства, особенно в атаке.

У нас действительно много хороших атакующих игроков. Я считаю его (Неймара – ред.) очень талантливым. Ему не везло с травмами. Он не мог набрать оптимальную форму из-за них", – заявил тренер.

В сезоне-2025 Неймар провел 18 матчей в Серии A, в которых оформил 5 голов и 1 ассист. Недавно врачи Сантоса рекомендовали нападающему прооперировать поврежденное колено. Однако он решил спасать команду от вылета.

К слову, ранее Неймар обеспечил победу Сантоса над Спорт Ресифи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар сантос Карло Анчелотти сборная Бразилии

Статьи по теме

Неймар вместо операции оформил гол+пас за Сантос Неймар вместо операции оформил гол+пас за Сантос
Неймар снова выбыл с травмой Неймар снова выбыл с травмой
Легенда Шахтера официально завершил карьеру Легенда Шахтера официально завершил карьеру
Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025 Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025

Видео

ТОП-10 моментов НБА: данк Митчелла после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: данк Митчелла после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: топ-клубы УПЛ играют сегодня против Полтавы и Кривбасса
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров
УПЛ: Динамо сенсационно уступило Полтаве, Шахтер вырвал ничью против Кривбасса
просмотров

Последние новости

Европа00:30
Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025
Вчера, 23:49
Бокс23:49
Менеджер Уайлдера отреагировал на желание Усика устроить бой
Европа23:21
Зинченко возобновил тренировки в общей группе
Бокс22:48
Усик назвал самого желаемого соперника на ближайший бой
Украина22:30
Календарь Шахтера: "горняки" завершили вничью матч с Кривбассом в УПЛ
Бокс22:10
Бокс: расписание боев
Бокс21:59
Бой Теофимо Лопеса и Шакура Стивенсона официально анонсирован
Украина21:30
Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Климчук и Обах остаются лидерами
Украина21:20
Таблица УПЛ: Шахтер продолжает лидировать, ЛНЗ и Полесье приблизились, Динамо - все еще седьмое
Бокс20:58
Усик признан лучшим боксером 2025 года по версии WBC
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK