Анчелотти оценил шансы Неймара поехать на ЧМ-2026

Нападающий не будет иметь привилегий.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поразмыслил о составе команды на Мундиаль. Итальянский специалист возьмет на чемпионат мира-2026 форварда бразильского Сантоса Неймара только в оптимальной форме, сообщает ESPN.

"Он должен быть готов на все 100 %. Многие игроки очень хороши, поэтому мне нужно выбирать тех, кто готов на все 100 %. Это касается не только Неймара, это может быть и Винисиус. Если Винисиус будет готов на 90 %, то я вызову другого, готового на 100 % игрока, потому что у этой команды очень высокий уровень мастерства, особенно в атаке.

У нас действительно много хороших атакующих игроков. Я считаю его (Неймара – ред.) очень талантливым. Ему не везло с травмами. Он не мог набрать оптимальную форму из-за них", – заявил тренер.

В сезоне-2025 Неймар провел 18 матчей в Серии A, в которых оформил 5 голов и 1 ассист. Недавно врачи Сантоса рекомендовали нападающему прооперировать поврежденное колено. Однако он решил спасать команду от вылета.

К слову, ранее Неймар обеспечил победу Сантоса над Спорт Ресифи.

