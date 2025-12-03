iSport.ua
Бавария не без труда одолела Унион в Кубке Германии

Игра запомнилась двумя пенальти и двумя автоголами.
Вчера, 23:45       Автор: Андрей Безуглый
Унион - Бавария / Getty Images
Унион - Бавария / Getty Images

В среду, 3 декабря, Унион принимал дома Баварию в рамках 1/8 финала Кубка Германии.

Уже на старте матча защитник Униона выносил матч после углового, но отправил того прямо в собственные ворота. После этого хозяева несколько растерялись, Бавария захватила преимущество и удвоила счет снова после углового.

Под конец тайма бдительность потеряли уже мюнхенцы, и Та привез пенальти в свои ворота. Кверфельд уверенно переиграл Нойера, отыграв один мяч. Но еще до конца тайма берлинцы снова отправили мяч в свои ворота. Теперь уже Лейте выносил мяч после углового, но срезал в свои ворота.

А со стартом второго тайма арбитр был вынужден назначить второй пенальти в ворота Баварии. Леопольд Кверфельд получил шанс оформить дубль и воспользовался.

До конца поединка обе команды имели отличные возможности забить как минимум по два мяча друг другу, но в итоге игра так и завершилась победой мюнхенцев.

Унион - Бавария 2:3
Голы: Кверфельд (пенальти) 40, 55 - Анса (автогол), 12, Кейн, 24, Лейте (автогол), 45+4

