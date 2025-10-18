Бавария повторила рекорд Боруссии, обыграв "шмелей"

Бавария обыграла Боруссию в седьмом туре Бундеслиги и повторила рекорд чемпионата.

Ранее выигрывать стартовые 11 матчей сезона удавалось только "шмелям" в сезоне-2015/16.

Это как раз первый сезон после ухода Юргена Клоппа, тогда командой руководил Томас Тухель.

Бавария же, одолев Боруссию, повторила этот рекорд. И, вероятней всего, побьет его в следующем матче против Брюгге.

