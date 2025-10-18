iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бавария повторила рекорд Боруссии, обыграв "шмелей"

Команда Компани выиграла 11 стартовых игр сезона.
Вчера, 22:40       Автор: Андрей Безуглый
Бавария Мюнхен / Getty Images
Бавария Мюнхен / Getty Images

Бавария обыграла Боруссию в седьмом туре Бундеслиги и повторила рекорд чемпионата.

Ранее выигрывать стартовые 11 матчей сезона удавалось только "шмелям" в сезоне-2015/16.

Это как раз первый сезон после ухода Юргена Клоппа, тогда командой руководил Томас Тухель.

Бавария же, одолев Боруссию, повторила этот рекорд. И, вероятней всего, побьет его в следующем матче против Брюгге.

Ранее также сообщалось, что бывший тренер Миколенко может возглавить Ноттингем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен

Статьи по теме

Бавария не без проблем одолела дортмундскую Боруссию Бавария не без проблем одолела дортмундскую Боруссию
Рафаэль Геррейру может покинуть Баварию после сезона-2025/26 Рафаэль Геррейру может покинуть Баварию после сезона-2025/26
Нападающий Баварии обошёл Шевченко в списке лучших бомбардиров клубных турниров УЕФА Нападающий Баварии обошёл Шевченко в списке лучших бомбардиров клубных турниров УЕФА
Нойер высказался о пропущенном голе в матче Лига Чемпионов Нойер высказался о пропущенном голе в матче Лига Чемпионов

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина пошла вверх, Аргентина обошла Францию, а Испания осталась лидером
просмотров

Последние новости

Европа00:20
Марсель вывел из обращение номер клубной легенды
Вчера, 23:50
Европа23:50
Интер минимально переиграл Рому с Довбиком
Европа22:40
Бавария повторила рекорд Боруссии, обыграв "шмелей"
Киберспорт22:24
NaVi сыграют с росиянами в плей-ин BLAST Slam IV
Формула 121:55
Пилот Астон Мартин потерял позиции на старте Гран-при США
Европа21:38
Арсенал минимально переиграл Фулхэм
Европа21:35
Бавария не без проблем одолела дортмундскую Боруссию
Формула 120:55
Гран-при США: Ферстаппен выиграл жаркий спринт
Европа20:15
Яремчук провел первый матч в сезоне, вернувшись после травмы
Украина20:00
Полесье и Шахтер разошлись скучной ничьей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK