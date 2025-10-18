iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Экс-тренер Миколенко может возглавить многострадальный клуб АПЛ

Шон Дайч считается главным фаворитом у букмекеров.
Сегодня, 18:57       Автор: Андрей Безуглый
Шон Дайч / Getty Images
Шон Дайч / Getty Images

Английский специалист Шон Дайч считается фаворитом на пост тренера Ноттингема.

Напомним, накануне "лесники" разорвали контракт с Энджем Постекоглу после восьмого матча без побед.

Букмекеры уже составили шорт-лист вероятных сменщиков австралийца, и бывший тренер Эвертона его возглавил.

Интересно, что на второй строчке расположился наставник Фулхэма Марко Силва, а за ним Стивен Джеррард и Рафаэль Бенитес.

Замкнул топ-5 возможных кандидатов главный тренер Олимпиакоса Хосе Луис Мендилибар.

Ранее также Гвардиола рассказал о перспективах своей карьеры.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шон Дайч

Статьи по теме

Эвертон Миколенко уволил главного тренера за несколько часов до матча Кубка Англии Эвертон Миколенко уволил главного тренера за несколько часов до матча Кубка Англии
"Я не собираюсь ставить это под сомнение": Дайч поддержал Миколенко после "привезенного" пенальти "Я не собираюсь ставить это под сомнение": Дайч поддержал Миколенко после "привезенного" пенальти
Тренер Эвертона ответил, почему снял с игры Миколенко в матче с Астон Виллой Тренер Эвертона ответил, почему снял с игры Миколенко в матче с Астон Виллой
"Должны быть осторожными": Тренер Эвертона сообщил, как проходит восстановление Миколенко "Должны быть осторожными": Тренер Эвертона сообщил, как проходит восстановление Миколенко

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина пошла вверх, Аргентина обошла Францию, а Испания осталась лидером
просмотров

Последние новости

Формула 120:55
Гран-при США: Ферстаппен выиграл жаркий спринт
Европа20:15
Яремчук провел первый матч в сезоне, вернувшись после травмы
Украина20:00
Полесье и Шахтер разошлись скучной ничьей
Украина19:40
Суперлига: Днепр разгромил Нико-Баскет, Соколы обыграли Старый Луцк, победы Запорожья и Говерлы
Украина19:38
УХЛ: Одесчина в серии буллитов обыграла Крыжинку
Киберспорт19:35
NaVi осталась последняя игра на групповой стадии BLAST Slam IV
Украина19:30
Календарь Динамо: "бело-синие" упустили победу в матче УПЛ с Зарей
Европа19:15
Барселона вырвала три очка в сложнейшем поединке против Жироны
Европа19:12
Дубль Холанда принес Манчестер Сити победу над Эвертоном с Миколенко
Европа18:57
Экс-тренер Миколенко может возглавить многострадальный клуб АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK