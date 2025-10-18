Экс-тренер Миколенко может возглавить многострадальный клуб АПЛ

Английский специалист Шон Дайч считается фаворитом на пост тренера Ноттингема.

Напомним, накануне "лесники" разорвали контракт с Энджем Постекоглу после восьмого матча без побед.

Букмекеры уже составили шорт-лист вероятных сменщиков австралийца, и бывший тренер Эвертона его возглавил.

Интересно, что на второй строчке расположился наставник Фулхэма Марко Силва, а за ним Стивен Джеррард и Рафаэль Бенитес.

Замкнул топ-5 возможных кандидатов главный тренер Олимпиакоса Хосе Луис Мендилибар.

Ранее также Гвардиола рассказал о перспективах своей карьеры.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!