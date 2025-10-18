iSport.ua
Гвардиола рассказал о перспективах своей тренерской карьеры

Планирует перерыв в тренерской карьере?
Сегодня, 12:09       Автор: Валентина Чорноштан
Гвардиола / Getty Images
Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола рассказал, собирается ли он делать паузу в тренерской карьере.

"О таких вещах, возможно, я начну думать только к 2035 году. Когда долго занимаешься одним и тем же делом, многое постепенно меняется. Это естественный процесс — и клуб, и игроки, и тренер ощущают эти изменения", — приводит слова испанца ВВС

Добавим, что сейчас Гвардиоле 54 года.

"Мы уже не те, кем были в самом начале пути. На это есть множество причин. У меня отличные отношения с руководством, но дело не только во мне — из команды ушли многие, включая часть моего тренерского штаба.

У каждого свои цели и взгляды. Пока я здесь, перед вами — это главное. А что будет дальше, увидим".

На данный момент Манчестер Сити занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.

