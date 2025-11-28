iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Будущее Бернарду Силвы в Манчестер Сити под вопросом

Интерес проявляют два клуба из Серии А.
Вчера, 07:48       Автор: Валентина Чорноштан
Бернарду Силва / Getty Images
Бернарду Силва / Getty Images

Полузащитник Бернарду Силва может уйти из Манчестер Сити. Об этом сообщает Diretta CalcioMercato.

По имеющейся информации, контракт 31-летнего игрока с Сити заканчивается в конце этого сезона, "горожане" не предлагают новый договор португальцу, намекая на его уход из команды летом 2026 года.

На фоне этих новостей Ювентус и Милан проявляют интерес к Бернарду, однако потенциальный переход Силвы в итальянские клубы осложняется его зарплатой, которая составляет 10 миллионов евро.

В этом сезоне Бернарду Силва сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами. Португалец выступает за Сити с 2017 года.

Добавим, что Манчестер Сити нацелился на бразильскую звезду Реала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Милан Манчестер Сити Бернарду Силва

Статьи по теме

Милан положил глаз на таланта из Лиги 1 Милан положил глаз на таланта из Лиги 1
Лучший бомбардир Милана снова угодил в лазарет Лучший бомбардир Милана снова угодил в лазарет
МЮ сразится с Манчестер Сити за звезду Реала МЮ сразится с Манчестер Сити за звезду Реала
На Довбика появился новый претендент На Довбика появился новый претендент

Видео

ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: продолжение тура УПЛ, Милан примет Лацио, Байер будет противостоять Боруссии Д, Монако встретится с ПСЖ
просмотров
УПЛ: Кудровка будет гостить у ЛНЗ, Верес примет Карпаты
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль опозорился с ПСВ, Тоттенхэм проиграл перестрелку с ПСЖ, Атлетико дожал Интер
просмотров

Последние новости

Европа12:28
Барселона стремится переподписать сына экс-бомбардира
НБА11:54
ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг
Украина11:19
Дуэт функционеров УАФ получил наказание за дисквалификацию Синчука
Футзал10:55
Экстра-лига по футзалу: Киев Футзал примет Кардинал, ХИТ встретится с Соколом, Авалон будет противостоять Сухой Балке
Формула 110:43
Бывший пилот Формулы-1 попал в изолятор
Украина10:15
УПЛ: Кудровка будет гостить у ЛНЗ, Верес примет Карпаты
Европа09:58
Милан положил глаз на таланта из Лиги 1
Другие страны09:25
Неймар вместо операции оформил гол+пас за Сантос
НБА08:59
НБА: Лейкерс переиграли Даллас, Клипперс уступили Мемфису, а Нью-Йорк победил Милуоки
НХЛ08:22
НХЛ: Даллас одолел Юту, Питтсбург дожал Коламбус, Миннесота прервала серию Колорадо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK