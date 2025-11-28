Будущее Бернарду Силвы в Манчестер Сити под вопросом

Интерес проявляют два клуба из Серии А.

Полузащитник Бернарду Силва может уйти из Манчестер Сити. Об этом сообщает Diretta CalcioMercato.

По имеющейся информации, контракт 31-летнего игрока с Сити заканчивается в конце этого сезона, "горожане" не предлагают новый договор португальцу, намекая на его уход из команды летом 2026 года.

На фоне этих новостей Ювентус и Милан проявляют интерес к Бернарду, однако потенциальный переход Силвы в итальянские клубы осложняется его зарплатой, которая составляет 10 миллионов евро.

В этом сезоне Бернарду Силва сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами. Португалец выступает за Сити с 2017 года.

Добавим, что Манчестер Сити нацелился на бразильскую звезду Реала.

