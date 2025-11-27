МЮ сразится с Манчестер Сити за звезду Реала

Английский Манчестер Юнайтед присоединился к претендентам на Винисиуса Жуниора. "Красные дьяволы" вступили в переговоры с окружением нападающего мадридского Реала, сообщает CaughtOffside.

МЮ готов сразиться за бразильца с шумными соседями из Манчестер Сити. В настоящее время Винисиус не принял решение о будущем. Несмотря на хорошие отношения с руководством "сливочных", он еще не согласовал новый контракт.

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 18 матчей во всех турнирах, в которых оформил 5 голов и 1 ассист. Действующий договор нападающего с Реалом рассчитан до лета 2027 года. Бразилец якобы разочарован сотрудничеством с Хаби Алонсо.

К слову, универсал Федерико Вальверде опроверг проблемы в раздевалке Королевского клуба.

