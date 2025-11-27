iSport.ua
Русский Українська
Футбол

МЮ сразится с Манчестер Сити за звезду Реала

Шанс на повторение истории Робиньо.
27 ноября, 20:26       Автор: Антон Федорцив
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Английский Манчестер Юнайтед присоединился к претендентам на Винисиуса Жуниора. "Красные дьяволы" вступили в переговоры с окружением нападающего мадридского Реала, сообщает CaughtOffside.

МЮ готов сразиться за бразильца с шумными соседями из Манчестер Сити. В настоящее время Винисиус не принял решение о будущем. Несмотря на хорошие отношения с руководством "сливочных", он еще не согласовал новый контракт.

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 18 матчей во всех турнирах, в которых оформил 5 голов и 1 ассист. Действующий договор нападающего с Реалом рассчитан до лета 2027 года. Бразилец якобы разочарован сотрудничеством с Хаби Алонсо.

К слову, универсал Федерико Вальверде опроверг проблемы в раздевалке Королевского клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Манчестер Сити Реал Мадрид Винисиус Жуниор

Статьи по теме

Куртуа вернулся к тренировкам в общей группе Куртуа вернулся к тренировкам в общей группе
Бразильская звезда Реала в сфере интересов Манчестер Юнайтед Бразильская звезда Реала в сфере интересов Манчестер Юнайтед
Мбаппе оформил один из самых быстрых хет-триков в истории ЛЧ Мбаппе оформил один из самых быстрых хет-триков в истории ЛЧ
Барселона стремится переподписать сына экс-бомбардира Барселона стремится переподписать сына экс-бомбардира

Видео

ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: продолжение тура УПЛ, Милан примет Лацио, Байер будет противостоять Боруссии Д, Монако встретится с ПСЖ
просмотров
УПЛ: Кудровка будет гостить у ЛНЗ, Верес примет Карпаты
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль опозорился с ПСВ, Тоттенхэм проиграл перестрелку с ПСЖ, Атлетико дожал Интер
просмотров

Последние новости

Европа12:28
Барселона стремится переподписать сына экс-бомбардира
НБА11:54
ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг
Украина11:19
Дуэт функционеров УАФ получил наказание за дисквалификацию Синчука
Футзал10:55
Экстра-лига по футзалу: Киев Футзал примет Кардинал, ХИТ встретится с Соколом, Авалон будет противостоять Сухой Балке
Формула 110:43
Бывший пилот Формулы-1 попал в изолятор
Украина10:15
УПЛ: Кудровка будет гостить у ЛНЗ, Верес примет Карпаты
Европа09:58
Милан положил глаз на таланта из Лиги 1
Другие страны09:25
Неймар вместо операции оформил гол+пас за Сантос
НБА08:59
НБА: Лейкерс переиграли Даллас, Клипперс уступили Мемфису, а Нью-Йорк победил Милуоки
НХЛ08:22
НХЛ: Даллас одолел Юту, Питтсбург дожал Коламбус, Миннесота прервала серию Колорадо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK