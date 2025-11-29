iSport.ua
Футбол

Дубль Фодена принес Манчестер Сити волевую победу

Лидс был близок, чтобы увезти очки из Манчестера.
Вчера, 19:05       Автор: Андрей Безуглый
Фил Фоден / Getty Images
В субботу, 29 ноября, Манчестер Сити принимал дома Лидс в рамках 13-го тура АПЛ.

Подопечные Гвардиолы сразу оформили заявку на победу, забив в первой же атаке. Хозяева продолжили давить и уже вскоре забили второй мяч после углового.

После первого тайма, который остался полностью за "горожанами", во втором Лидс включился в игру и пошел вперед. И сразу же этого дало результат - Калверт-Льюин отыграл один мяч на старте второй половины матча.

На 68-й минуте Лидс получил право на пенальти, но Нмеча не смог переиграть Доннарумму. Но к счастью для гостей, итальянец отбил мяч точно обратно на Нмечу, который со второй попытки сравнял счет матча.

Концовка матча вышла очень жаркой и завершилась на пользу Манчестер Сити. В компенсированное время Фоден оформил дубль красивым ударом и принес три очка "горожанам".

Манчестер Сити - Лидс 3:2
Голы: Фоден,1, 90+1 - Гвардиол, 25 - Калверт-Льюин, 49, Нмеча, 68

