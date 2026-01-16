"Четко дали ему понять": Тренер Ноттингема сделал заявление о будущем Зинченко

"Лесники" не рассчитывают на арендованного у Арсенала украинского защитника.

Главный тренер Ноттингем Форест Шон Дайч высказался по поводу будущего арендованного у лондонского Арсенала украинского защитника Александра Зинченко.

Ранее появилась информация, что "лесники" заинтересованы в досрочном прекращении аренды 29-летнего футболиста. К тому же английский клуб уже исключил украинца из своей заявки на Лигу Европы.

"Мы поговорили с игроком, четко дали ему понять его ситуацию, он осознает это, поэтому посмотрим, что будет дальше.

Мы открыты с ним, он настоящий профессионал, он был таким, и я уверен, что он будет таким и в дальнейшем", - приводит слова Дайча The Athletic.

В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в десяти поединках Ноттингем Форест во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Зинченко провел юбилейный матч в АПЛ.

