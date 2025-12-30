Зинченко провел юбилейный матч в АПЛ

Во вторник, 30 декабря, Ноттингем Форест принимает на своем поле Эвертон в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги.

В стартовом составе "лесников" на этот поединок вышел украинский защитник Александр Зинченко, как, к слову, и его соотечественник Виталий Миколенко также играет с первых минут за "ирисок".

Для 29-летнего Зинченко этот матч стал юбилейным 150-м в АПЛ.

В высшем английском дивизионе на счету украинца 76 поединков (семь ассистов) за Манчестер Сити, 69 (два гола и пять ассистов) - за лондонский Арсенал и пять - за Ноттингем Форест.

Ранее главный тренер Эвертона сообщил, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с Виталием Миколенко.

