"Такого никому не пожелаешь": Тренер Аякса сделал заявление о состоянии Зинченко

Украинский защитник Аякса Александр Зинченко получил травму в своем дебютном матче в основе амстердамской команды.

29-летний украинец вышел на поле в стартовом составе на поединок 23-го тура чемпионата Нидерландов против Фортуны Ситтард (4:1), однако уже на шестой минуте был вынужденно заменен из-за повреждения.

Читай также: Зинченко отличился дебютным голом за Аякс

Главный тренер амстердамцев Фред Грим сообщил, что в ближайшее время игрок пройдет обследование, чтобы определить серьезность травмы и сроки восстановления.

"Это ужасный вечер. Нам придется подождать и посмотреть, как он себя чувствует. В воскресенье или понедельник ему сделают МРТ. Надеюсь, тогда мы узнаем больше. Пока мы ничего не можем сказать по этому поводу.

Я поговорил с ним в перерыве и после матча. Это неприятно, такого никому не пожелаешь. Зинченко приехал сюда с очень благими намерениями. Он с самого начала взял молодых игроков за руку. Он сразу же оказал большое влияние на команду. Он говорил очень умные вещи. Так что это очень тяжелый удар. Я определенно беспокоюсь за него", - приводит слова тренера Ajax Life.

Напомним, ранее сообщалось, что у Зинченко подозрение на разрыв крестообразной связки колена.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!