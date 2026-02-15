"Такого никому не пожелаешь": Тренер Аякса сделал заявление о состоянии Зинченко
Украинский защитник Аякса Александр Зинченко получил травму в своем дебютном матче в основе амстердамской команды.
29-летний украинец вышел на поле в стартовом составе на поединок 23-го тура чемпионата Нидерландов против Фортуны Ситтард (4:1), однако уже на шестой минуте был вынужденно заменен из-за повреждения.
Главный тренер амстердамцев Фред Грим сообщил, что в ближайшее время игрок пройдет обследование, чтобы определить серьезность травмы и сроки восстановления.
"Это ужасный вечер. Нам придется подождать и посмотреть, как он себя чувствует. В воскресенье или понедельник ему сделают МРТ. Надеюсь, тогда мы узнаем больше. Пока мы ничего не можем сказать по этому поводу.
Я поговорил с ним в перерыве и после матча. Это неприятно, такого никому не пожелаешь. Зинченко приехал сюда с очень благими намерениями. Он с самого начала взял молодых игроков за руку. Он сразу же оказал большое влияние на команду. Он говорил очень умные вещи. Так что это очень тяжелый удар. Я определенно беспокоюсь за него", - приводит слова тренера Ajax Life.
Напомним, ранее сообщалось, что у Зинченко подозрение на разрыв крестообразной связки колена.
