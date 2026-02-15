iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Такого никому не пожелаешь": Тренер Аякса сделал заявление о состоянии Зинченко

Наставник амстердамской команды высказался о травме украинского новичка.
Сегодня, 09:59       Автор: Игорь Мищук
Александр Зинченко получил травму / Getty Images
Александр Зинченко получил травму / Getty Images

Украинский защитник Аякса Александр Зинченко получил травму в своем дебютном матче в основе амстердамской команды.

29-летний украинец вышел на поле в стартовом составе на поединок 23-го тура чемпионата Нидерландов против Фортуны Ситтард (4:1), однако уже на шестой минуте был вынужденно заменен из-за повреждения.

Читай также: Зинченко отличился дебютным голом за Аякс

Главный тренер амстердамцев Фред Грим сообщил, что в ближайшее время игрок пройдет обследование, чтобы определить серьезность травмы и сроки восстановления.

"Это ужасный вечер. Нам придется подождать и посмотреть, как он себя чувствует. В воскресенье или понедельник ему сделают МРТ. Надеюсь, тогда мы узнаем больше. Пока мы ничего не можем сказать по этому поводу.

Я поговорил с ним в перерыве и после матча. Это неприятно, такого никому не пожелаешь. Зинченко приехал сюда с очень благими намерениями. Он с самого начала взял молодых игроков за руку. Он сразу же оказал большое влияние на команду. Он говорил очень умные вещи. Так что это очень тяжелый удар. Я определенно беспокоюсь за него", - приводит слова тренера Ajax Life.

Напомним, ранее сообщалось, что у Зинченко подозрение на разрыв крестообразной связки колена.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аякс Александр Зинченко

Статьи по теме

Зинченко получил травму в дебюте поединка Аякса Зинченко получил травму в дебюте поединка Аякса
Зинченко отличился дебютным голом за Аякс Зинченко отличился дебютным голом за Аякс
Биатлон-2025/2026: мужской и женский пасьюты продолжат соревновательную программу на Олимпиаде-2026 Биатлон-2025/2026: мужской и женский пасьюты продолжат соревновательную программу на Олимпиаде-2026
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на Олимпийских играх-2026 Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на Олимпийских играх-2026

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужской и женский пасьюты продолжат соревновательную программу на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Наполи встретится с Ромой, кубковый поединок Арсенала, матч Атлетико
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Биатлон10:25
Биатлон-2025/2026: мужской и женский пасьюты продолжат соревновательную программу на Олимпиаде-2026
Биатлон10:20
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на Олимпийских играх-2026
Европа09:59
"Такого никому не пожелаешь": Тренер Аякса сделал заявление о состоянии Зинченко
НБА09:28
Лиллард выиграл конкурс трехочковых на Матче всех звезд НБА, Кешад Джонсон стал лучшим в данках
Олимпийские игры08:25
Олимпиада-2026, хоккей: Финляндия сокрушила Италию, США переиграли Данию
Олимпийские игры08:15
Олимпиада-2026: расписание выступлений украинских спортсменов
Киберспорт08:00
NaVi вышли в финал BLAST Slam VI
Олимпийские игры07:45
Милан-Кортина 2026: Норвегия увеличила отрыв на вершине медального зачета Олимпиады
Европа07:20
Футбол сегодня: Наполи встретится с Ромой, кубковый поединок Арсенала, матч Атлетико
Олимпийские игры00:44
Гандей обновил национальное достижение на Олимпиаде
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK