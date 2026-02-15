iSport.ua
Баскетбол

Лиллард выиграл конкурс трехочковых на Матче всех звезд НБА, Кешад Джонсон стал лучшим в данках

Представители Национальной баскетбольной ассоциации посоревновались в умениях.
Сегодня, 09:28       Автор: Игорь Мищук
Дэмиан Лиллард / Getty Images
Дэмиан Лиллард / Getty Images

В ночь на воскресенье, 15 февраля, состоялись конкурсы в рамках Матча всех звезд НБА.

Первым в соревновательной программе стал конкурс трехочковых, победу в котором одержал Дэмиан Лиллард.

Защитник Портленда в финальном раунде набрал 29 очков, превзойдя Девина Букера (27) и Кона Книппела (17). Для игрока эта победа в соревновании стала третьей за последние четыре года.

Читай также: Матч Звезд: Кавая добавили в список и назвали составы команд

Конкурс трехочковых

Участники: Девин Букер (Финикс), Кон Книппел (Шарлотт), Дэмиан Лиллард (Портленд), Тайриз Макси (Филадельфия), Донован Митчелл (Кливленд), Джамал Мюррей (Денвер), Бобби Портис (Милуоки), Норман Пауэлл (Майами).

Победитель: Дэмиан Лиллард (29 очков).

Вторым конкурсом мероприятия стал Shooting Stars, в котором посоревновались четыре команды, выполняя различные броски на площадке, а победителем стала команда Knicks.

Shooting Stars

Участники:

  • Команда All-Star: Скотти Барнс (Торонто), Чет Холмгрен (Оклахома), Ричард Хэмилтон.
  • Команда Knicks: Джейлен Брансон (Нью-Йорк), Карл-Энтони Таунс (Нью-Йорк), Аллан Хьюстон.
  • Команда Cameron: Джейлен Джонсон (Атланта), Кон Книппел (Шарлотт), Кори Мэггетти.
  • Команда Harper: Дилан Харпер (Сан-Антонио), Рон Харпер-младший (Бостон), Рон Харпер-старший.

Победитель: команда Knicks.

Завершил соревновательную программу конкурс данков, в котором приняли участие четыре баскетболиста.

Победу одержал форвард Майами Кешад Джонсон, который в финальном раунде обошел Картера Брайанта.

Конкурс данков

Участники: Картер Брайант (Сан-Антонио), Джексон Хэйс (Лейкерс), Кешад Джонсон (Майами), Джейс Ричардсон (Орландо).

Победитель: Кешад Джонсон.

Напомним, что Матч всех звезд НБА состоится в ночь на понедельник, 16 февраля.

