Гандей обновил национальное достижение на Олимпиаде

Украинец принял участие в утешительном финале.
Сегодня, 00:44       Автор: Антон Федорцив
Олег Гандей / Getty Images
Олег Гандей / Getty Images

Отечественный шорт-трекист Олег Гандей завершил выступления в соревнованиях на 1500 м. В финале B Олимпийских игр он финишировал седьмым.

Киевлянин стал первым украинцем в истории, дошедшим до финальных заездов Олимпиады. В то же время финальная позиция Гандея – 16-я – не стала рекордной. Владимир Григорьев на Играх-2006 финишировал на 15-й строчке.

Олимпийским чемпионом в шорт-треке на 1500 м стал нидерландец Йенс ван 'т Ваут. Он опередил корейского атлета Хвана Де Хона и латыша Робертса Крузбергса. Ван 'т Ваут завоевал второе "золото" Игр этого года.

К слову, фристайлистка Екатерина Коцар пробилась в финал биг-эйра на Олимпиаде-2026.

