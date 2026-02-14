Штольц выиграл второе "золото" Олимпийских игр-2026

Представитель США Джордан Штольц триумфовал в забеге на 500 м. Он показал время 33,77 секунды.

Американец установил новый олимпийский рекорд. Штольц на 0,11 секунды опередил нидерландского конькобежца Еннинга де Бо. Третьим стал канадец Лоран Дюбрей (+0,49 секунды).

Для Штольца золотая медаль в 500-метровке стала второй на Олимпиаде в Милане. Ранее он выиграл в забеге на 1000 м. Четыре года назад в Пекине на обеих дистанциях американский конькобежец финишировал за пределами топ-десятки.

Олимпийские игры. Милан, Италия

Конькобежный спорт, мужчины, 500 м

1. Джордан Штольц 33,77 секунды

2. Еннинг де Бо +0,11

3. Лоран Дюбрей +0,49

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!