Украина стала круговой в женской лыжной эстафете на Олимпиаде-2026

Украинским лыжницам не удалось завершить гонку.
Сегодня, 14:58       Автор: Игорь Мищук
Анастасия Никон / Getty Images

В субботу, 14 февраля, на Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине прошла женская лыжная эстафета 4x7,5 км.

Украину на дистанции представляла команда в составе Анастасии Никон, Дарьи Мигаль, Софии Шкатулы и Елизаветы Ноприенко.

Читай также: Мигаль стала лучшей среди украинок в гонке с раздельным стартом на Олимпиаде-2026

Украинская сборная в итоге стала круговой. Никон и Мигаль свои отрезки гонки завершили, а на этапе Шкатулы украинку догнали соперницы.

Победу в женской лыжной эстафете праздновала сборная Норвегии, второй стала Швеция, а третье место заняла Финляндия.

Олимпийские игры-2026
Лыжные гонки
Эстафета 4x7,5 км, женщины

  1. Норвегия - 1.15.44,8
  2. Швеция +50,9
  3. Финляндия +1.14,7

Украина - LAP

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием выступлений украинцев на Олимпиаде-2026.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лыжные гонки лыжный спорт Олимпиада-2026 Олимпийские игры-2026

