Украина стала круговой в женской лыжной эстафете на Олимпиаде-2026
В субботу, 14 февраля, на Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине прошла женская лыжная эстафета 4x7,5 км.
Украину на дистанции представляла команда в составе Анастасии Никон, Дарьи Мигаль, Софии Шкатулы и Елизаветы Ноприенко.
Читай также: Мигаль стала лучшей среди украинок в гонке с раздельным стартом на Олимпиаде-2026
Украинская сборная в итоге стала круговой. Никон и Мигаль свои отрезки гонки завершили, а на этапе Шкатулы украинку догнали соперницы.
Победу в женской лыжной эстафете праздновала сборная Норвегии, второй стала Швеция, а третье место заняла Финляндия.
Олимпийские игры-2026
Лыжные гонки
Эстафета 4x7,5 км, женщины
- Норвегия - 1.15.44,8
- Швеция +50,9
- Финляндия +1.14,7
…
Украина - LAP
Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием выступлений украинцев на Олимпиаде-2026.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!