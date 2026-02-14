iSport.ua
"Не думаю, что есть гарантии": Промоутер Джошуа ответил, вернется ли он в ринг

Эдди Хирн поделился мнением о будущем своего клиента.
Сегодня, 18:44
Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался о возможном возвращении своего подопечного в ринг после трагической аварии.

По словам представителя британского боксера, он не уверен, что его клиент продолжит выступления, но пока все же надеется, что он еще будет драться.

"Я не думаю, что есть какие-то гарантии того, что он снова будет драться, но в то же время я ожидаю этого, потому что он это любит.

Это также то, через что он может вести за собой других ребят, и это то, чем он хочет заниматься. С точки зрения бокса то, что он пережил в физическом плане, тоже было нелегко. Люди, вероятно, не осознают масштаба этого.

Он тренировался, но еще не готов и еще некоторое время не будет готов вернуться к полноценным боксерским тренировкам", - приводит слова Хирна DAZN со ссылкой на First Round TV.

Ранее Джошуа сделал заявление о погибших в автомобильной аварии тренерах.

