"Не думаю, что есть гарантии": Промоутер Джошуа ответил, вернется ли он в ринг
Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался о возможном возвращении своего подопечного в ринг после трагической аварии.
По словам представителя британского боксера, он не уверен, что его клиент продолжит выступления, но пока все же надеется, что он еще будет драться.
Читай также: Хирн о бое Джошуа – Фьюри: Ближайшие недели или месяц он может начать возвращаться
"Я не думаю, что есть какие-то гарантии того, что он снова будет драться, но в то же время я ожидаю этого, потому что он это любит.
Это также то, через что он может вести за собой других ребят, и это то, чем он хочет заниматься. С точки зрения бокса то, что он пережил в физическом плане, тоже было нелегко. Люди, вероятно, не осознают масштаба этого.
Он тренировался, но еще не готов и еще некоторое время не будет готов вернуться к полноценным боксерским тренировкам", - приводит слова Хирна DAZN со ссылкой на First Round TV.
Ранее Джошуа сделал заявление о погибших в автомобильной аварии тренерах.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!