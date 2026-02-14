"Не думаю, что есть гарантии": Промоутер Джошуа ответил, вернется ли он в ринг

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался о возможном возвращении своего подопечного в ринг после трагической аварии.

По словам представителя британского боксера, он не уверен, что его клиент продолжит выступления, но пока все же надеется, что он еще будет драться.

Читай также: Хирн о бое Джошуа – Фьюри: Ближайшие недели или месяц он может начать возвращаться

"Я не думаю, что есть какие-то гарантии того, что он снова будет драться, но в то же время я ожидаю этого, потому что он это любит.

Это также то, через что он может вести за собой других ребят, и это то, чем он хочет заниматься. С точки зрения бокса то, что он пережил в физическом плане, тоже было нелегко. Люди, вероятно, не осознают масштаба этого.

Он тренировался, но еще не готов и еще некоторое время не будет готов вернуться к полноценным боксерским тренировкам", - приводит слова Хирна DAZN со ссылкой на First Round TV.

Ранее Джошуа сделал заявление о погибших в автомобильной аварии тренерах.

