"Не осознавал, насколько они особенные": Джошуа сделал заявление о погибших тренерах

Бывший чемпион почтил память своих друзей после автокатастрофы.
Вчера, 22:05       Автор: Игорь Мищук
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о своих тренерах Сине Гами и Латифе "Латце" Айоделе, которых он потерял вследствие автомобильной аварии.

У себя в Instagram британский боксер оставил послание, отдав дань уважения своим погибшим друзьям.

Читай также: Джошуа собирается завершить карьеру после смертельного ДТП с его участием

"Спасибо за всю любовь и заботу, которые вы проявили к моим братьям. Я даже не осознавал, насколько они особенные. Я просто гулял с ними, шутил, не понимая, что Бог держал меня рядом с великими людьми.

Конечно, мне сейчас очень тяжело, но я знаю, что их родителям еще тяжелее. У меня сильный характер, и я верю, что Бог знает их истинную сущность. Пусть Господь помилует моих братьев", - написал Джошуа.

Напомним, что ДТП случилось 29 декабря в Нигерии. Автомобиль, в котором находился Джошуа, врезался в грузовик, стоявший на обочине, вследствие чего погибли два его тренера. Сам боксер отделался небольшими повреждениями и через несколько дней был выписан из больницы и вернулся в Великобританию, чтобы продолжить восстановление.

Ранее промоутер Джошуа отреагировал на информацию о его завершении карьеры после автокатастрофы.

