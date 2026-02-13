iSport.ua
Русский Українська

Хирн о бое Джошуа – Фьюри: Ближайшие недели или месяц он может начать возвращаться

Планы разрушены.
Сегодня, 12:24       Автор: Валентина Чорноштан
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Промоутер Эдди Хирн поделился информацией о том, насколько реален бой Энтони Джошуа против Тайсон Фьюри.

До этого ужасного инцидента мы планировали провести бой в марте, а затем встретиться с Тайсоном Фьюри. Очевидно, сейчас этого не произойдёт, и я не знаю, случится ли это вообще.

"Но думаю, в ближайшие недели или месяц он может начать возвращаться и постепенно прибавлять в тренировках, чтобы понять, в какой он форме", - приводит слова промоутера DAZN.

Добавим, что Тайсон Фьюри теперь проведёт бой 11 апреля против Арсланбек Махмудов.

Также уже названо место, где пройдёт поединок британского боксёра против россиянина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Эдди Хирн Энтони Джоуша

Статьи по теме

Названо место где пройдет бой Фьюри с Махмудовым Названо место где пройдет бой Фьюри с Махмудовым
Уайлдер хочет провести бой с бывшим соперником Усика Уайлдер хочет провести бой с бывшим соперником Усика
Фьюри выразил обеспокоенность психическим состоянием Уайлдера из-за его скандальных высказываний Фьюри выразил обеспокоенность психическим состоянием Уайлдера из-за его скандальных высказываний
"Не всегда получаешь то, что хочешь": Фьюри ответил на обвинения Уайлдера в мошенничестве "Не всегда получаешь то, что хочешь": Фьюри ответил на обвинения Уайлдера в мошенничестве

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужская спринтерская гонка продолжит программу соревнований на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Товарищеские матчи клубов УПЛ, Забарный сыграет против Ренна
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Теннис14:28
Стародубцева завершает выступление на турнире в ОАЭ
Европа14:13
Барселона нашла игрока, который усилит защиту команды
Автоспорт13:55
Бондарев стал первым украинцем-чемпионом в формульных сериях
НБА13:50
НБА может изменить систему драфта
Формула 113:25
Норрис назвал команды, которые опережают Макларен
Теннис13:17
Костюк досрочно снимается еще с одного турнира
Олимпийские игры12:58
Международная правовая организация обвинила МОК в двойных стандартах
Олимпийские игры12:46
С итальянской биатлонистки сняли отстранение за допинг
Бокс12:24
Хирн о бое Джошуа – Фьюри: Ближайшие недели или месяц он может начать возвращаться
Олимпийские игры12:22
На Олимпиаде-2026 установили первый мировой рекорд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK