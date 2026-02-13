Хирн о бое Джошуа – Фьюри: Ближайшие недели или месяц он может начать возвращаться

Промоутер Эдди Хирн поделился информацией о том, насколько реален бой Энтони Джошуа против Тайсон Фьюри.

До этого ужасного инцидента мы планировали провести бой в марте, а затем встретиться с Тайсоном Фьюри. Очевидно, сейчас этого не произойдёт, и я не знаю, случится ли это вообще.

"Но думаю, в ближайшие недели или месяц он может начать возвращаться и постепенно прибавлять в тренировках, чтобы понять, в какой он форме", - приводит слова промоутера DAZN.

Добавим, что Тайсон Фьюри теперь проведёт бой 11 апреля против Арсланбек Махмудов.

Также уже названо место, где пройдёт поединок британского боксёра против россиянина.

