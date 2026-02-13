iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Астон Вилла нацелилась на хавбека из Серии А

Парма оценила игрока в 25 миллионов евро.
Сегодня, 11:25       Автор: Валентина Чорноштан
Мандела Кейта / Getty Images
Мандела Кейта / Getty Images

Астон Виллахочет подписать игрока Пармы Мандела Кейта.

Помимо команды из Бирмингема, за восходящей звездой чемпионата Италии следит Тоттенхэм.

Отмечается, что Астон Вилла надеется подписать полузащитника. Добавим, что Парма уже установила ценник за Кейта: они хотят за 23-летнего гвинейца около 25 миллионов евро.

Как считают вилланы, игрок захочет присоединиться к ним, ведь они могут принять участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, что, по мнению английской команды, может повлиять на решение полузащитника.

Тем временем Рома намерена постепенно интегрировать Тотти в систему клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Вилла Тоттенэм

Статьи по теме

Бывший тренер Шахтёра может возглавить Тоттенхэм Бывший тренер Шахтёра может возглавить Тоттенхэм
Ливерпуль готовит 100 миллионов фунтов для покупки вингера Астон Виллы Ливерпуль готовит 100 миллионов фунтов для покупки вингера Астон Виллы
Брентфорд Ярмолюка в меньшинстве одолел Астон Виллу Брентфорд Ярмолюка в меньшинстве одолел Астон Виллу
Астон Вилла вернула полузащитника сборной Бразилии Астон Вилла вернула полузащитника сборной Бразилии

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужская спринтерская гонка продолжит программу соревнований на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Товарищеские матчи клубов УПЛ, Забарный сыграет против Ренна
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Теннис14:28
Стародубцева завершает выступление на турнире в ОАЭ
Европа14:13
Барселона нашла игрока, который усилит защиту команды
Автоспорт13:55
Бондарев стал первым украинцем-чемпионом в формульных сериях
НБА13:50
НБА может изменить систему драфта
Формула 113:25
Норрис назвал команды, которые опережают Макларен
Теннис13:17
Костюк досрочно снимается еще с одного турнира
Олимпийские игры12:58
Международная правовая организация обвинила МОК в двойных стандартах
Олимпийские игры12:46
С итальянской биатлонистки сняли отстранение за допинг
Бокс12:24
Хирн о бое Джошуа – Фьюри: Ближайшие недели или месяц он может начать возвращаться
Олимпийские игры12:22
На Олимпиаде-2026 установили первый мировой рекорд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK