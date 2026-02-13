Астон Вилла нацелилась на хавбека из Серии А

Астон Виллахочет подписать игрока Пармы Мандела Кейта.

Помимо команды из Бирмингема, за восходящей звездой чемпионата Италии следит Тоттенхэм.

Отмечается, что Астон Вилла надеется подписать полузащитника. Добавим, что Парма уже установила ценник за Кейта: они хотят за 23-летнего гвинейца около 25 миллионов евро.

Как считают вилланы, игрок захочет присоединиться к ним, ведь они могут принять участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, что, по мнению английской команды, может повлиять на решение полузащитника.

Тем временем Рома намерена постепенно интегрировать Тотти в систему клуба.

