Астон Вилла вернула полузащитника сборной Бразилии

"Вилланы" собирают старых знакомых.
Сегодня, 20:21       Автор: Антон Федорцив
Дуглас Луис / Getty Images
Бирмингемская Астон Вилла закрыла очередной трансфер. Полузащитник Дуглас Луис присоединился к команде Унаи Эмери, сообщает официальный сайт клуба.

Третья команда Премьер-лиги арендовала хавбека. Ради соглашения с Виллой туринский Ювентус прервал аренду Дугласа Луиса в Ноттингеме. В составе Форест бразилец не сумел пробиться в основу.

В нынешнем сезоне Дуглас Луис провел 14 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист. Полузащитник выступал на Вилла Парк в 2019-2024 гг. Аренда до конца кампании обойдется "вилланам" в 2 млн евро.

Кстати, лондонский Челси расторг контракт с нападающим Рахимом Стерлингом.

