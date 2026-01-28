Астон Вилла вернула полузащитника сборной Бразилии

Бирмингемская Астон Вилла закрыла очередной трансфер. Полузащитник Дуглас Луис присоединился к команде Унаи Эмери, сообщает официальный сайт клуба.

Третья команда Премьер-лиги арендовала хавбека. Ради соглашения с Виллой туринский Ювентус прервал аренду Дугласа Луиса в Ноттингеме. В составе Форест бразилец не сумел пробиться в основу.

В нынешнем сезоне Дуглас Луис провел 14 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист. Полузащитник выступал на Вилла Парк в 2019-2024 гг. Аренда до конца кампании обойдется "вилланам" в 2 млн евро.

Кстати, лондонский Челси расторг контракт с нападающим Рахимом Стерлингом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!