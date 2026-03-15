Барселона с хет-триком Рафиньи разгромила Севилья

В воскресенье, 15 марта, Барселона принимала дома Севилью.

Уже на девятой минуте Рафинья открыл счет с пенальти, а еще через 10 удвоил его также с 11-метровой отметки. Третий мяч уже забил Ольмо с игры.

Один мяч Севилья смогла все же отыграть до перерыва, и команды покинули поле при счете 3:1.

Во втором тайме каталонцы стали играть еще агрессивней, хотя Рафинья и оформил хет-трик с возобновлением игры. Финальный гол забил и вовсе Жоау Канселу, хотя последнее слово осталось за гостями, сумевшими немного исправить счет.

Барселона - Севилья 5:2

Голы: Рафинья (пенальти, 9, 21), 51, Ольмо, 38, Канселу, 60 - Осо, 45+3, Соу, 90+2

