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Футбол

Реал и Барселона нацелились на Кукурелью

Кому достаеться испанець?
Сегодня, 14:50       Автор: Валентина Чорноштан
Марк Кукурелья / Getty Images
Марк Кукурелья / Getty Images

Марк Кукурелья может после окончания чемпионата мира перейти в клуб чемпионата Испании.

По данным Diario Sport, защитником заинтересовались две ведущие команды Ла Лиги, а именно Барселона и Реал.

Однако каталонская команда менее заинтересована в услугах Кукурельи, ведь у них в приоритете возвращение Жоау Канселу.

В свою очередь Реал хочет укрепить позицию левого защитника, а Челси готов отпустить Марка за 60 и более млн евро.

Тем временем звезда Баварии выбирает между европейскими грандами и клубами МЛС.

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