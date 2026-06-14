Реал и Барселона нацелились на Кукурелью

Марк Кукурелья может после окончания чемпионата мира перейти в клуб чемпионата Испании.

По данным Diario Sport, защитником заинтересовались две ведущие команды Ла Лиги, а именно Барселона и Реал.

Однако каталонская команда менее заинтересована в услугах Кукурельи, ведь у них в приоритете возвращение Жоау Канселу.

В свою очередь Реал хочет укрепить позицию левого защитника, а Челси готов отпустить Марка за 60 и более млн евро.

Тем временем звезда Баварии выбирает между европейскими грандами и клубами МЛС.

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