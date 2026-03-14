НХЛ: Лос-Анджелес обыграл Айлендерс, Эдмонтон проиграл Сент-Луису

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:15       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на субботу, 14 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись два матча. 

Результаты матчей НХЛ за 13 марта

Айлендерс – Лос-Анджелес – 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)

Шайбы:
0:1 – 3 Мур 
0:2 – 13 Копитар (Тюркотт, Андерсон)
0:3 – 18 Кемпе (Панарин)
1:3 – 30 Хейнеман (Хорват, Пелек)
2:3 – 43 Хейнеман (Хорват, Шефер)

Сент-Луис – Эдмонтон – 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)

Шайбы:
0:1 – 35 Капанен (Подколзин, Драйзайтль)
0:2 – 49 Макдэвид (Ингрэм, Савой)
1:2 – 52 Сутер (Берггрен)
2:2 – 56 Фаулер (Сундквист)
3:2 – 64 Томас (Кайру, Фаулер)

Видео

НХЛ: Лос-Анджелес обыграл Айлендерс, Эдмонтон проиграл Сент-Луису
НХЛ: Лос-Анджелес обыграл Айлендерс, Эдмонтон проиграл Сент-Луису

