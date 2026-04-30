"Серьезное испытание": Тренер Кристал Пэлас высказался о матче с Шахтером

Наставник "орлов" поделился ожиданиями от полуфинала Лиги конференций.
Сегодня, 09:25       Автор: Игорь Мищук
Оливер Гласнер / Getty Images

Главный тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер прокомментировал первый полуфинальный матч Лиги конференций против Шахтера.

Наставник английской команды сравнил "горняков" с Динамо, с которым "орлы" встречались в текущем турнире на этапе лиги, и оценил будущего соперника.

"Похож ли Шахтер на Динамо? И да, и нет. Обе команды обычно играют по схеме 4-3-3, но киевская команда изменила ее в матче с нами и действовала в пять защитников.

Я всегда с огромным уважением отношусь к каждому сопернику, но индивидуальный уровень Шахтера немного выше, думаю, это видно по турнирной таблице. Состав Шахтера также довольно интересный. В нем сочетаются опытные игроки, которые участвовали в международных турнирах, а также шесть или семь молодых бразильских футболистов.

Также нужно отдать должное тренеру Арде Турану. У них четкая оборонительная структура, они хорошо перемещаются и действуют очень плотно, так что найти пространство нелегко, а затем очень быстро переходят в атаку. Этот матч будет для нас серьезным испытанием", - приводит слова тренера официальный сайт Кристал Пэлас.

Первый матч 1/2 финала Лиги конференций Шахтер - Кристал Пэлас состоится в четверг, 30 апреля в польском Кракове на стадионе имени Генрика Реймана и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее главный тренер Шахтера Арда Туран также высказался о противостоянии с Кристал Пэлас.

