Лига Европы: превью 1/2 финала – английское дерби, Фрайбург на скалах Браги

Четыре команды остаются в розыгрыше Лиги Европы нынешнего сезона, и они сделают первый шаг навстречу финальному матчу уже сегодня.

Интересно, что точно в финале турнира будет играть представитель Англии, как и в прошлом году, когда их там было сразу два.

20:00 | Ноттингем Форрест (13) – Астон Вилла (2)

Один из полуфиналов Лиги Европы подарит чисто английское противостояние — Ноттингем Форрест примет Астон Виллу. Две команды с большим прошлым и яркими европейскими воспоминаниями сыграют за право выйти в финал.

Эти клубы разделяет всего около 80 километров, что придаёт паре особый принципиальный характер.

Источник: Getty Images

Ноттингем Форрест остаётся одним из самых известных примеров европейского триумфа. Под руководством легендарного Брайана Клафа клуб дважды подряд выигрывал Кубок чемпионов, навсегда вписав своё имя в историю континентального футбола. Бирмингемский клуб также стал победителем Кубка чемпионов в 1982 году, а ныне команду возглавляет один из самых успешных тренеров современных еврокубков — Унаи Эмери. Испанец уже четыре раза выигрывал Лигу Европы: трижды с Севильей и ещё раз с Вильярреалом.

После победы над Болоньей в четвертьфинале Эмери подчеркнул, что европейские турниры имеют для него особое значение, а возможность пережить эти эмоции вместе с игроками и болельщиками Астон Виллы является большой мотивацией.

Команды несколько недель назад встречались в Премьер-лиге — матч в Ноттингеме завершился боевой ничьей 1:1. Хотя в чемпионате соперники находятся на разных полюсах таблицы, в кубковом формате это не имеет решающего значения.

Источник: Getty Images

Отдельно стоит отметить атакующий потенциал обеих сторон. Форвард Ноттингем Форрест Игор Жезус с семью мячами является лучшим бомбардиром среди всех футболистов, оставшихся в турнире. В то же время Астон Вилла демонстрирует высокую результативность на протяжении всего сезона Лиги Европы — команда уже забила 24 мяча, что даже больше, чем у соперника, несмотря на меньшее количество сыгранных матчей.

Ожидается чрезвычайно напряжённый поединок. Ноттингем Форрест попытается воспользоваться поддержкой домашних трибун, тогда как Астон Вилла сделает ставку на опыт Эмери и более высокий уровень кадрового качества. В такой паре даже минимальное преимущество может стать решающим.

В линии betking на победу Ноттингема можно поставить с коэффициентом 2,57, тогда как потенциальный успех Астон Виллы оценивается показателем 2,85. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,33. Астон Вилла забивает минимум дважды почти в каждом матче Лиги Европы, на то, что бирмингемцы снова забьют больше одного гола коэффициент 2,62.

22:00 | Брага (6) – Фрайбург (7)

Ещё один полуфинал Лиги Европы сведёт между собой португальскую Брагу и немецкий Фрайбург. Для обоих клубов это шанс сделать исторический шаг: хозяева стремятся во второй раз в своей истории выйти в финал турнира, тогда как гости уже переписали собственные еврокубковые достижения и не собираются останавливаться.

Брага уже имеет опыт участия в решающем матче этого турнира. В сезоне-2010/11 команда добралась до финала Лиги Европы, где уступила Порту с минимальным счётом 0:1. Теперь португальцы получили шанс снова побороться за трофей и выглядят очень опасным соперником.

Особенно уверенно Брага действует в ответных матчах, что уже не раз доказала в этом сезоне. В 1/8 финала команда проиграла Ференцварошу 0:2 на выезде, но дома уничтожила соперника 4:0. В четвертьфинале после домашней ничьей 1:1 с Реал Бетис португальцы сенсационно победили в Севилье со счётом 4:2 и выбили одного из фаворитов турнира.

Источник: Getty Images

Командой руководит Карлос Висенс — бывший ассистент Пепа Гвардиолы в Манчестер Сити. Под его руководством Брага сочетает опытных португальских исполнителей и качественных легионеров. Среди лидеров команды стоит отметить Жоау Моутинью и Рикарду Орту, а также уругвайца Родриго Саласара, который уже забил 15 мячей в чемпионате. Дополнительную остроту впереди создают Пау Виктор и Фран Наварро.

Ещё один важный козырь Браги — домашнее поле. На своём необычном стадионе с двумя открытыми трибунами команда традиционно играет очень уверенно. К тому же португальцы не проигрывают немецким клубам дома уже четыре матча подряд, одержав три победы и один раз сыграв вничью.

Фрайбург проводит лучший еврокубковый сезон в клубной истории. До этого года команда ни разу не проходила дальше 1/8 финала, а теперь уже находится в шаге от решающего матча.

Источник: Getty Images

Под руководством Юлиана Шустера немецкий клуб серьёзно прибавил в результативности. В ответном матче 1/8 финала Фрайбург разгромил Генк 5:1, а в четвертьфинале дважды уверенно обыграл Сельту — 3:0 дома и 3:1 в Испании. Хотя в последних матчах на внутренней арене были поражения в полуфинале Кубка Германии и в Бундеслиге от Боруссии Д.

На сайте betking можно поставить на победу Браги с коэффициентом 2,50, тогда как потенциальный успех Фрайбурга оценивается показателем 3,25. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,00. Брага в 8 из 11 последних домашних матчей Лиги Европы не пропускала голов, коэффициент на это событие равен 2,75.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 26.04.2021 года, выдана ООО СЛОТС Ю.ЕЙ. на основании Решения КРАИЛ от 12.04.2021 года №150 с изменениями.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 05.12.2024 года, выдана ООО СЛОТС Ю.ЕЙ. на основании Решения КРАИЛ от 21.11.2024 года №559.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!