Лига Европы: превью 1/2 финала – английское дерби, Фрайбург на скалах Браги
Четыре команды остаются в розыгрыше Лиги Европы нынешнего сезона, и они сделают первый шаг навстречу финальному матчу уже сегодня.
Интересно, что точно в финале турнира будет играть представитель Англии, как и в прошлом году, когда их там было сразу два.
20:00 | Ноттингем Форрест (13) – Астон Вилла (2)
Один из полуфиналов Лиги Европы подарит чисто английское противостояние — Ноттингем Форрест примет Астон Виллу. Две команды с большим прошлым и яркими европейскими воспоминаниями сыграют за право выйти в финал.
Эти клубы разделяет всего около 80 километров, что придаёт паре особый принципиальный характер.
Ноттингем Форрест остаётся одним из самых известных примеров европейского триумфа. Под руководством легендарного Брайана Клафа клуб дважды подряд выигрывал Кубок чемпионов, навсегда вписав своё имя в историю континентального футбола. Бирмингемский клуб также стал победителем Кубка чемпионов в 1982 году, а ныне команду возглавляет один из самых успешных тренеров современных еврокубков — Унаи Эмери. Испанец уже четыре раза выигрывал Лигу Европы: трижды с Севильей и ещё раз с Вильярреалом.
После победы над Болоньей в четвертьфинале Эмери подчеркнул, что европейские турниры имеют для него особое значение, а возможность пережить эти эмоции вместе с игроками и болельщиками Астон Виллы является большой мотивацией.
Команды несколько недель назад встречались в Премьер-лиге — матч в Ноттингеме завершился боевой ничьей 1:1. Хотя в чемпионате соперники находятся на разных полюсах таблицы, в кубковом формате это не имеет решающего значения.
Отдельно стоит отметить атакующий потенциал обеих сторон. Форвард Ноттингем Форрест Игор Жезус с семью мячами является лучшим бомбардиром среди всех футболистов, оставшихся в турнире. В то же время Астон Вилла демонстрирует высокую результативность на протяжении всего сезона Лиги Европы — команда уже забила 24 мяча, что даже больше, чем у соперника, несмотря на меньшее количество сыгранных матчей.
Ожидается чрезвычайно напряжённый поединок. Ноттингем Форрест попытается воспользоваться поддержкой домашних трибун, тогда как Астон Вилла сделает ставку на опыт Эмери и более высокий уровень кадрового качества. В такой паре даже минимальное преимущество может стать решающим.
В линии betking на победу Ноттингема можно поставить с коэффициентом 2,57, тогда как потенциальный успех Астон Виллы оценивается показателем 2,85. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,33. Астон Вилла забивает минимум дважды почти в каждом матче Лиги Европы, на то, что бирмингемцы снова забьют больше одного гола коэффициент 2,62.
22:00 | Брага (6) – Фрайбург (7)
Ещё один полуфинал Лиги Европы сведёт между собой португальскую Брагу и немецкий Фрайбург. Для обоих клубов это шанс сделать исторический шаг: хозяева стремятся во второй раз в своей истории выйти в финал турнира, тогда как гости уже переписали собственные еврокубковые достижения и не собираются останавливаться.
Брага уже имеет опыт участия в решающем матче этого турнира. В сезоне-2010/11 команда добралась до финала Лиги Европы, где уступила Порту с минимальным счётом 0:1. Теперь португальцы получили шанс снова побороться за трофей и выглядят очень опасным соперником.
Особенно уверенно Брага действует в ответных матчах, что уже не раз доказала в этом сезоне. В 1/8 финала команда проиграла Ференцварошу 0:2 на выезде, но дома уничтожила соперника 4:0. В четвертьфинале после домашней ничьей 1:1 с Реал Бетис португальцы сенсационно победили в Севилье со счётом 4:2 и выбили одного из фаворитов турнира.
Командой руководит Карлос Висенс — бывший ассистент Пепа Гвардиолы в Манчестер Сити. Под его руководством Брага сочетает опытных португальских исполнителей и качественных легионеров. Среди лидеров команды стоит отметить Жоау Моутинью и Рикарду Орту, а также уругвайца Родриго Саласара, который уже забил 15 мячей в чемпионате. Дополнительную остроту впереди создают Пау Виктор и Фран Наварро.
Ещё один важный козырь Браги — домашнее поле. На своём необычном стадионе с двумя открытыми трибунами команда традиционно играет очень уверенно. К тому же португальцы не проигрывают немецким клубам дома уже четыре матча подряд, одержав три победы и один раз сыграв вничью.
Фрайбург проводит лучший еврокубковый сезон в клубной истории. До этого года команда ни разу не проходила дальше 1/8 финала, а теперь уже находится в шаге от решающего матча.
Под руководством Юлиана Шустера немецкий клуб серьёзно прибавил в результативности. В ответном матче 1/8 финала Фрайбург разгромил Генк 5:1, а в четвертьфинале дважды уверенно обыграл Сельту — 3:0 дома и 3:1 в Испании. Хотя в последних матчах на внутренней арене были поражения в полуфинале Кубка Германии и в Бундеслиге от Боруссии Д.
На сайте betking можно поставить на победу Браги с коэффициентом 2,50, тогда как потенциальный успех Фрайбурга оценивается показателем 3,25. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,00. Брага в 8 из 11 последних домашних матчей Лиги Европы не пропускала голов, коэффициент на это событие равен 2,75.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!