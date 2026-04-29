NaVi объявили о закрытии NaVi Junior

Проект не оправдал ожиданий.
Сегодня, 17:15       Автор: Андрей Безуглый
Украинская киберспортивная организация Natus Vincere объявила о приостановке проекта NaVi Junior.

Напомним, что это была инициатива, направленная на развитие молодых талантов. Предыдущий ростер NaVi Junior стал основным после ряда уверенных выступлений.

Однако текущий состав сумел только выиграть UESF Ukrainian Championship 2026 Stage 1, однако на европейской арене не добился никаких успехов.

Это и стало ключевым фактором для того, чтобы поставить проект на паузу.

При этом в NaVi отметили, что из всего состава в организации останется только Алексей onLitaL Литовка. Молодой киберспортсмен будет отправлен в аренду для дальнейшего развития.

Напомним, ранее NaVi вылетели с крупного турнира.

Статьи по теме

Дело Мудрика было передано в CAS Дело Мудрика было передано в CAS
Тейтум повторил рекорд Брайанта и Дюранта в плей-офф НБА Тейтум повторил рекорд Брайанта и Дюранта в плей-офф НБА
Бывший соперник Джошуа готов провести бой с Усиком Бывший соперник Джошуа готов провести бой с Усиком
ПСЖ близок к Барселоны по голам за сезон ЛЧ ПСЖ близок к Барселоны по голам за сезон ЛЧ

Видео

Голевое безумие в Париже: ПСЖ обыграл Баварию в сверхрезультативном матче - видео голов
Голевое безумие в Париже: ПСЖ обыграл Баварию в сверхрезультативном матче - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: стартовали четвертьфинальные противостояния
просмотров
Футбол сегодня: второй полуфинальный матч Лиги чемпионов
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко приблизился к рекорду
просмотров
УПЛ: Эпицентр и Александрия сыграли вничью, Заря встретится с Вересом
просмотров

Последние новости

Европа17:48
Дело Мудрика было передано в CAS
Киберспорт17:15
NaVi объявили о закрытии NaVi Junior
НБА14:47
Тейтум повторил рекорд Брайанта и Дюранта в плей-офф НБА
ММА14:24
Бывший соперник Джошуа готов провести бой с Усиком
Лига Чемпионов14:01
ПСЖ близок к Барселоны по голам за сезон ЛЧ
Европа13:50
Защитник Лацио заинтересовал топ клубы Серии А
НБА13:23
Селтикс повторили антирекорд 70-летней давности
Бокс12:50
Уоррен рассказал, где может пройти бой Фьюри против Джошуа
Европа12:23
Барселона следит за 5 игроками аутсайдера АПЛ
Формула 111:54
Формула-1 меняет старт сезона 2027
