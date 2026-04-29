NaVi объявили о закрытии NaVi Junior

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere объявила о приостановке проекта NaVi Junior.

Напомним, что это была инициатива, направленная на развитие молодых талантов. Предыдущий ростер NaVi Junior стал основным после ряда уверенных выступлений.

Однако текущий состав сумел только выиграть UESF Ukrainian Championship 2026 Stage 1, однако на европейской арене не добился никаких успехов.

Это и стало ключевым фактором для того, чтобы поставить проект на паузу.

При этом в NaVi отметили, что из всего состава в организации останется только Алексей onLitaL Литовка. Молодой киберспортсмен будет отправлен в аренду для дальнейшего развития.

