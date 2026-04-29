ПСЖ близок к Барселоны по голам за сезон ЛЧ

Бавария также в шаге от рекорда.

Победа ПСЖ в первом полуфинальном матче против Баварии приблизила французскую команду к рекорду Барселоны.

Подопечные Луиса Энрике выиграли со счётом 5:4. Теперь в их активе 43 гола, и чтобы побить рекорд каталонской команды, им нужно забить ещё два мяча.

В сезоне-1999/00 Барселона смогла в еврокубках отметиться 45 голами, что являлось рекордом Лиги чемпионов.

Также по 43 гола забивали Бавария в сезоне-2019/20 и всё та же Барселона в сезоне-2024/25. В этом сезоне мюнхенская команда забила 42 мяча.

