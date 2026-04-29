Лучше Джеррарда. Лидер Баварии побил рекорд 2008 года

Для англичан рекордная серия в Лиге чемпионов достигла шести матчей.

Форвард Баварии Гарри Кейн смог отметиться голами в шести матчах Лиги чемпионов подряд, тем самым обошёл Стивена Джеррарда.

Среди игроков сборной Англии такой длинной серией забитых голов в Лиге чемпионов мог похвастаться только легенда Ливерпуля Стивен Джеррард.

Бывший форвард мерсисайдцев в 2008 году забил в пяти играх подряд, что считалось рекордом среди футболистов "трёх львов", однако теперь новый обладатель этого достижения - Гарри Кейн.

Harry Kane is the first ever English player to score in six consecutive Champions League games.



◉ vs. USG (H)

◉ vs. PSV (A)

◉ vs. Atalanta (H)

◉ vs. Real Madrid (A)

◉ vs. Real Madrid (H)

◉ vs. PSG (A)



He breaks Steven Gerrard’s record from 2008.🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/EfCXQQ40AC — Squawka (@Squawka) April 28, 2026

Напомним, что нападающий Баварии в полуфинальном матче ЛЧ против ПСЖ реализовал пенальти. Этот гол стал шестым в активе англичанина, помимо этого в последних шести матчах Лиги чемпионов он забил 8 мячей.

Также рекорд в рамках Лиги чемпионов сумел побить и наставник французской команды Луис Энрике.

