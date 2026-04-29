Лучше Джеррарда. Лидер Баварии побил рекорд 2008 года
Форвард Баварии Гарри Кейн смог отметиться голами в шести матчах Лиги чемпионов подряд, тем самым обошёл Стивена Джеррарда.
Среди игроков сборной Англии такой длинной серией забитых голов в Лиге чемпионов мог похвастаться только легенда Ливерпуля Стивен Джеррард.
Бывший форвард мерсисайдцев в 2008 году забил в пяти играх подряд, что считалось рекордом среди футболистов "трёх львов", однако теперь новый обладатель этого достижения - Гарри Кейн.
Harry Kane is the first ever English player to score in six consecutive Champions League games.— Squawka (@Squawka) April 28, 2026
◉ vs. USG (H)
◉ vs. PSV (A)
◉ vs. Atalanta (H)
◉ vs. Real Madrid (A)
◉ vs. Real Madrid (H)
◉ vs. PSG (A)
He breaks Steven Gerrard’s record from 2008.🏴 pic.twitter.com/EfCXQQ40AC
Напомним, что нападающий Баварии в полуфинальном матче ЛЧ против ПСЖ реализовал пенальти. Этот гол стал шестым в активе англичанина, помимо этого в последних шести матчах Лиги чемпионов он забил 8 мячей.
Также рекорд в рамках Лиги чемпионов сумел побить и наставник французской команды Луис Энрике.
